Українці отримали понад 350 млн «підприємницьких» кредитів*

За два місяці українські підприємці отримали понад 350 млн грн кредитних лімітів за новою програмою пільгового кредитування малого бізнесу, впровадженою ПриватБанком.Як повідомили у банку, користувачами програми «Підприємницьких» лімітів на сьогодні є понад 12 тисяч підприємців, а найбільш популярна ця програма зараз у західних регіонах країни та в Дніпрі, де традиційно сильні позиції саме дрібного бізнесу.У квітні ПриватБанк запровадив нову технологію швидкого кредитування для приватних підприємців, що дає можливість малому бізнесу використовувати позикові гроші в сумі до 75 тис. грн з пільговим періодом до 55 днів.Після закінчення пільгового періоду процентна ставка за «Підприємницькими» лімітами становитиме 2,5% на місяць.Кредитний ліміт «Підприємницький» не вимагає обов’язкового погашення ліміту протягом 30 днів, як класичний ліміт на рахунок.Згідно з умовами програми кредитування повністю погашати заборгованість доведеться в строк 365 днів з моменту її виникнення. А розмір обов’язкового щомісячного платежу клієнти зможуть самостійно регулювати через Інтернет.Підключитися до нової послуги можна в «Приват24 для бізнесу» (меню «Кредити» –> «Кредитний ліміт»). Клієнти-підприємці, які вже використовують традиційний ліміт на рахунок, можуть перейти на ліміт «Підприємницький» у будь-який момент.