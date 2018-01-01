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Українці отримали понад 350 млн «підприємницьких» кредитів*

Українці отримали понад 350 млн «підприємницьких» кредитів*
За два місяці українські підприємці отримали понад 350 млн грн кредитних лімітів за новою програмою пільгового кредитування малого бізнесу, впровадженою ПриватБанком.

Як повідомили у банку, користувачами програми «Підприємницьких» лімітів на сьогодні є понад 12 тисяч підприємців, а найбільш популярна ця програма зараз у західних регіонах країни та в Дніпрі, де традиційно сильні позиції саме дрібного бізнесу.

У квітні ПриватБанк запровадив нову технологію швидкого кредитування для приватних підприємців, що дає можливість малому бізнесу використовувати позикові гроші в сумі до 75 тис. грн з пільговим періодом до 55 днів.

Після закінчення пільгового періоду процентна ставка за «Підприємницькими» лімітами становитиме 2,5% на місяць.

Кредитний ліміт «Підприємницький» не вимагає обов’язкового погашення ліміту протягом 30 днів, як класичний ліміт на рахунок.

Згідно з умовами програми кредитування повністю погашати заборгованість доведеться в строк 365 днів з моменту її виникнення. А розмір обов’язкового щомісячного платежу клієнти зможуть самостійно регулювати через Інтернет.

Підключитися до нової послуги можна в «Приват24 для бізнесу» (меню «Кредити» –> «Кредитний ліміт»). Клієнти-підприємці, які вже використовують традиційний ліміт на рахунок, можуть перейти на ліміт «Підприємницький» у будь-який момент.

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Теги: Приватбанк, кредит
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