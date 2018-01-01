Поліщук поплутав тисячі з мільйонами

Ігор Поліщук під час сесійного засідання 25 липня звинуватив колегу Андрія Покровського у недостовірності озвученої інформації. Утім, Покровський запевняє, що Поліщук каже неправду.



Про це Андрій Покровський написав на своїй сторінці у Facebook.



"Сказали, що я не володію ситуацією щодо наповнення бюджету міста. Звинуватили, що мої слова про те, що від комунальних підприємств в казну Луцька надійшло аж 363 тисячі гривень в першому півріччі, не відповідають дійсності, і тільки від КП "Луцькреклама" ми отримали 4 мільйони. Заперечити мені могла тільки людина, яка сама не розбирається в бюджетних питаннях чи свідомо маніпулює громадською думкою", - написав Покровський.



Депутат додав, що не тримає зла. Але запропонував невеликий лікнеп для "підвищення кваліфікації радників".



Покровський зауважив, що на сайті Луцької міської ради є розділ "Бюджет" (



"Я жодного слова не казав про податок з доходів фізичних осіб, які працюють на КП, адже це зовсім інша стаття доходів. Чи навіть про отриманий податок на прибуток комунальних підприємств, якого також сплачено мізер, - 414 тисяч. Я говорив про кошти, які заробили для міста комунальні підприємства.



Спробую пояснити на прикладі. Скажімо, у вас є якісь вільні ресурси: земля, нерухомість, обладнання, гроші, власний розум врешті-решт. Ви думаєте, як ними правильно розпорядитися, щоб зберегти їх і примножити. Ви можете покласти гроші в банк під певний процент, який навряд чи буде великим, враховуючи інфляцію. Землю чи нерухомість ви можете здати в оренду і отримувати якусь плату за це. А можете створити фірму, піти на більший ризик, і, можливо, отримати більші дивіденди від вкладених ресурсів.



Так ось, немає різниці, хто власник - фізична особа чи місцева рада. І, власне, немає значення, комунальне це підприємство чи комерціна фірма - вони повинні приносити якісь дивіденди. Комунальне підприємство, наприклад, може працювати з мінімальною рентабельністю, але виконувати якусь соціально важливу функцію. Але якщо воно працює на конкурентному ринку, то потрібно, щоб воно приносило прибутки. Якщо воно прибутків не приносить і не виконує соціально важливу функцію, воно навряд чи потрібне. Краще віддати таку діяльність бізнесу", - написав Андрій Покровський.



За його словами, за перші півроку бюджет Луцька отримав всього 363,5 тис. гривень "дивідендів", що свідчить про незадовільний стан діяльності луцьких КП. Щодо "Луцькреклами", то за 2017 рік це підприємство справді отримало надходжень понад 5 млн гривень.







Але чистий прибуток у 2017 році становив аж 1 100 гривень. З них в міський бюджет потрапило близько 250 гривень. Ще 200 гривень було сплачено податку на прибуток.



"Отож, все, що отримало місто від діяльності "Луцькреклами" у 2017 році, - це 450 гривень, а не 4 мільйони, про які розповідає радник міського голови. Якщо ж він мав на увазі доходи, які отримує бюджет від реклами, то варто зазначити, що така діяльність керується законами і підзаконними актами. 80% вартості оплаченої реклами в Луцьку йде в міську казну, а ще 20% залишається в розпорядженні КП "Луцькреклама" (



Він також зауважив, що до 2012 року в Луцьку всі 100% йшли до міського бюджету. Тоді у відділі підприємництва Луцької міської ради цими питаннями займалися аж дві людини. Тож, впевнений Аокровський, ніякої заслуги комунального підприємства в надходженнях міста від реклами немає. Навпаки: 20% платежів воно забирає на свою діяльність.



"Отож, вчіться розрізняти мільйони і тисячі, перевіряйте інформацію до того, як назвати когось брехуном. Адже в один момент ним можна стати самому", - резюмував Андрій Покровський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцькрадипід час сесійного засідання 25 липня звинуватив колегуу недостовірності озвученої інформації. Утім, Покровський запевняє, що Поліщук каже неправду.Про це Андрій Покровський написав на своїй сторінці у Facebook."Сказали, що я не володію ситуацією щодо наповнення бюджету міста. Звинуватили, що мої слова про те, що від комунальних підприємств в казну Луцька надійшло аж 363 тисячі гривень в першому півріччі, не відповідають дійсності, і тільки від КП "Луцькреклама" ми отримали 4 мільйони. Заперечити мені могла тільки людина, яка сама не розбирається в бюджетних питаннях чи свідомо маніпулює громадською думкою", - написав Покровський.Депутат додав, що не тримає зла. Але запропонував невеликий лікнеп для "підвищення кваліфікації радників".Покровський зауважив, що на сайті Луцької міської ради є розділ "Бюджет" ( https://www.lutskrada.gov.ua/budget ). Там же можна знайти документ про доходи за перше півріччя 2018 року. Станом на 1 липня у загальний фонд було сплачено 363,5 тис. гривень частини чистого прибутку комунальних підприємств, що становить 96,9% від запланованого (фото в додатку)."Я жодного слова не казав про податок з доходів фізичних осіб, які працюють на КП, адже це зовсім інша стаття доходів. Чи навіть про отриманий податок на прибуток комунальних підприємств, якого також сплачено мізер, - 414 тисяч. Я говорив про кошти, які заробили для міста комунальні підприємства.Спробую пояснити на прикладі. Скажімо, у вас є якісь вільні ресурси: земля, нерухомість, обладнання, гроші, власний розум врешті-решт. Ви думаєте, як ними правильно розпорядитися, щоб зберегти їх і примножити. Ви можете покласти гроші в банк під певний процент, який навряд чи буде великим, враховуючи інфляцію. Землю чи нерухомість ви можете здати в оренду і отримувати якусь плату за це. А можете створити фірму, піти на більший ризик, і, можливо, отримати більші дивіденди від вкладених ресурсів.Так ось, немає різниці, хто власник - фізична особа чи місцева рада. І, власне, немає значення, комунальне це підприємство чи комерціна фірма - вони повинні приносити якісь дивіденди. Комунальне підприємство, наприклад, може працювати з мінімальною рентабельністю, але виконувати якусь соціально важливу функцію. Але якщо воно працює на конкурентному ринку, то потрібно, щоб воно приносило прибутки. Якщо воно прибутків не приносить і не виконує соціально важливу функцію, воно навряд чи потрібне. Краще віддати таку діяльність бізнесу", - написав Андрій Покровський.За його словами, за перші півроку бюджет Луцька отримав всього 363,5 тис. гривень "дивідендів", що свідчить про незадовільний стан діяльності луцьких КП. Щодо "Луцькреклами", то за 2017 рік це підприємство справді отримало надходжень понад 5 млн гривень.Але чистий прибуток у 2017 році становив аж 1 100 гривень. З них в міський бюджет потрапило близько 250 гривень. Ще 200 гривень було сплачено податку на прибуток."Отож, все, що отримало місто від діяльності "Луцькреклами" у 2017 році, - це 450 гривень, а не 4 мільйони, про які розповідає радник міського голови. Якщо ж він мав на увазі доходи, які отримує бюджет від реклами, то варто зазначити, що така діяльність керується законами і підзаконними актами. 80% вартості оплаченої реклами в Луцьку йде в міську казну, а ще 20% залишається в розпорядженні КП "Луцькреклама" ( http://old.lutskrada.gov.ua/…/pro-vnesennya-zmin-do-rishenn… )", - йдеться у дописі депутата.Він також зауважив, що до 2012 року в Луцьку всі 100% йшли до міського бюджету. Тоді у відділі підприємництва Луцької міської ради цими питаннями займалися аж дві людини. Тож, впевнений Аокровський, ніякої заслуги комунального підприємства в надходженнях міста від реклами немає. Навпаки: 20% платежів воно забирає на свою діяльність."Отож, вчіться розрізняти мільйони і тисячі, перевіряйте інформацію до того, як назвати когось брехуном. Адже в один момент ним можна стати самому", - резюмував Андрій Покровський.

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