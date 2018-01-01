Два села на Волині залишаться без газу

У двох селах Камінь-Каширського району тимчасово не буде газу.Згідно з інвестиційною програмою газорозподільної компанії, у Камінь-Каширському районі фахівці замінять газорегуляторне обладнання, - повідомляє ПАТ «Волиньгаз».У зв’язку з цим у двох населених пунктах Камінь-Каширського - с.Грудки та с. Осівці з 8.00 30 липня до 15:00 31 липня буде тимчасово припинене газопостачання.Відновлення газопостачання відбудеться з 31 липня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.