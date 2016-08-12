Ніщо не віщувало біди: українець розповів про трагедію у горах Грузії





Про це розповів турист Ярослав, який вижив. Його напарник Євген загинув, - пише



Чоловіки відстали від групи 18 липня, коли здійснювали спуск із гори Тетнульд - зірвалися зі стежки, а їхнє зникнення помітили не відразу.



"Ми йшли в кінці групи, були з Женею, який загинув, в одній зв'язці. Ми вже спускалися з вершини гори Тетнульд (4200 м - Ред.). Женя був попереду, я йшов за ним. Погода була чудовою, і ніщо не віщувало біди. Що сталося, мені важко сказати. Можу лише припустити, що Женя трохи поспішав зі спуском, а гори цього не прощають. Несподівано він послизнувся, і ми поїхали по схилу вниз. Викликали фактично лавину і на ній проїхали половину гори. Опинилися на пласкій вершині льодовика", - зазначив Ярослав.



Двоє альпіністів опинилися фактично без їжі, одні серед льодів.



"Ми провели там добу. Їжі не було, а були з собою півтора літра чаю без цукру. З нами поділилися хлопці з групи перед спуском. Коли закінчився чай, я набирав у пляшку сніг і грів його на животі, щоб хоч щось пити", - каже Ярослав.



У Ярослава виявилися зламані всі ребра грудної клітини. У Жені ситуація була ще гірша.



"Візуально я бачив, що у нього травма ноги, але головне - він явно травмував голову. Бо мова його була незв'язною і вести діалог він не міг. Я намагався повзти вгору або вниз, але не виходило. Пізніше я побачив вертоліт і зрозумів, що за нами все ж вислали допомогу. Чомусь перший вертоліт забрав тільки мене. Через мовний бар'єр я не зрозумів, чому. Думаю, що у них не було спеціального місця для транспортування важкого потерпілого. І не було лебідки, щоб підтягнути Женю у вертоліт. Як мені потім сказали, вертоліт був геодезичним, а не рятувальним", - розповідає Ярослав.



Наразі чоловік перебуває у лікарні Кутаїсі, до п'ятниці, 27 липня, лікарі не хочуть його відпускати додому, оскільки він отримав серйозні травми. Вирішується питання щодо його транспортування. "Чотири дні ходив із катетром, тепер пробують його зняти, щоб зрозуміти, чи зможе організм сам впоратися", - говорить Ярослав.



До альпініста Євгена вертоліт прилітав двічі, другий раз йому залишили теплі речі. Але хлопець помер, і його тіло доправили з вершини тільки у вівторок, 24 липня. Його дружина Тетяна Александрова наразі перебуває у Грузії.





Судячи з фото у Facebook, Тетяна та Євген дуже любили активний відпочинок. У них багато фото спуску на байдарках, відпочинку в наметах на березі моря, також удвох вони підкорювали гори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє українських альпіністів провели добу без їжі і практично без води у горах Грузії Про це розповів турист, який вижив. Його напарникзагинув, - пише Обозреватель Чоловіки відстали від групи 18 липня, коли здійснювали спуск із гори Тетнульд - зірвалися зі стежки, а їхнє зникнення помітили не відразу."Ми йшли в кінці групи, були з Женею, який загинув, в одній зв'язці. Ми вже спускалися з вершини гори Тетнульд (4200 м - Ред.). Женя був попереду, я йшов за ним. Погода була чудовою, і ніщо не віщувало біди. Що сталося, мені важко сказати. Можу лише припустити, що Женя трохи поспішав зі спуском, а гори цього не прощають. Несподівано він послизнувся, і ми поїхали по схилу вниз. Викликали фактично лавину і на ній проїхали половину гори. Опинилися на пласкій вершині льодовика", - зазначив Ярослав.Двоє альпіністів опинилися фактично без їжі, одні серед льодів."Ми провели там добу. Їжі не було, а були з собою півтора літра чаю без цукру. З нами поділилися хлопці з групи перед спуском. Коли закінчився чай, я набирав у пляшку сніг і грів його на животі, щоб хоч щось пити", - каже Ярослав.У Ярослава виявилися зламані всі ребра грудної клітини. У Жені ситуація була ще гірша."Візуально я бачив, що у нього травма ноги, але головне - він явно травмував голову. Бо мова його була незв'язною і вести діалог він не міг. Я намагався повзти вгору або вниз, але не виходило. Пізніше я побачив вертоліт і зрозумів, що за нами все ж вислали допомогу. Чомусь перший вертоліт забрав тільки мене. Через мовний бар'єр я не зрозумів, чому. Думаю, що у них не було спеціального місця для транспортування важкого потерпілого. І не було лебідки, щоб підтягнути Женю у вертоліт. Як мені потім сказали, вертоліт був геодезичним, а не рятувальним", - розповідає Ярослав.Наразі чоловік перебуває у лікарні Кутаїсі, до п'ятниці, 27 липня, лікарі не хочуть його відпускати додому, оскільки він отримав серйозні травми. Вирішується питання щодо його транспортування. "Чотири дні ходив із катетром, тепер пробують його зняти, щоб зрозуміти, чи зможе організм сам впоратися", - говорить Ярослав.До альпініста Євгена вертоліт прилітав двічі, другий раз йому залишили теплі речі. Але хлопець помер, і його тіло доправили з вершини тільки у вівторок, 24 липня. Його дружинанаразі перебуває у Грузії.Судячи з фото у Facebook, Тетяна та Євген дуже любили активний відпочинок. У них багато фото спуску на байдарках, відпочинку в наметах на березі моря, також удвох вони підкорювали гори.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію