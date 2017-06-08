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У Луцьку просили відкрити парковку біля ЦУМу

У Луцьку просили відкрити парковку біля ЦУМу
Депутат Луцькради Юлія Вусенко запропонувала звернутися до керівництва луцького ЦУМу, аби ті відкрили парковку – це дозволило б зняти "напругу" і паркуванням у центрі.

Про це йшлося під час сесії Луцькради 25 липня.

У ході озвучення запитів депутатка зауважила, що лучани неодноразово нарікають на проблеми із паркуванням центрі міста - на проспекті Волі та вулиці Винниченка.

Тому вона запропонувала колегам підтримати запит, аби звернутися до керівництва торгового центру «Луцьк».

Мовляв, варто обговорити можливість того, що парковку, яка є за ТЦ, відкрили для усіх охочих.

Однак запит Вусенко не знайшов достатньої підтримки серед колег.

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Теги: Юлія Вусенко, Луцька міська рада, політика, ЦУМ, парковка
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Коментарі 1
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Хто їм дозволив відкривати це без парковки це порушення усіх норм. Ось до чого приводить хабарництво у міській раді
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