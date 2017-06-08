У Луцьку просили відкрити парковку біля ЦУМу

Депутат Луцькрадизапропонувала звернутися до керівництва луцького ЦУМу, аби ті відкрили парковку – це дозволило б зняти "напругу" і паркуванням у центрі.Про це йшлося під час сесії Луцькради 25 липня.У ході озвучення запитів депутатка зауважила, що лучани неодноразово нарікають на проблеми із паркуванням центрі міста - на проспекті Волі та вулиці Винниченка.Тому вона запропонувала колегам підтримати запит, аби звернутися до керівництва торгового центру «Луцьк».Мовляв, варто обговорити можливість того, що парковку, яка є за ТЦ, відкрили для усіх охочих.Однак запит Вусенко не знайшов достатньої підтримки серед колег.