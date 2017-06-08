У Луцьку просили відкрити парковку біля ЦУМу
Сьогодні, 18:28
Депутат Луцькради Юлія Вусенко запропонувала звернутися до керівництва луцького ЦУМу, аби ті відкрили парковку – це дозволило б зняти "напругу" і паркуванням у центрі.
Про це йшлося під час сесії Луцькради 25 липня.
У ході озвучення запитів депутатка зауважила, що лучани неодноразово нарікають на проблеми із паркуванням центрі міста - на проспекті Волі та вулиці Винниченка.
Тому вона запропонувала колегам підтримати запит, аби звернутися до керівництва торгового центру «Луцьк».
Мовляв, варто обговорити можливість того, що парковку, яка є за ТЦ, відкрили для усіх охочих.
Однак запит Вусенко не знайшов достатньої підтримки серед колег.
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Про це йшлося під час сесії Луцькради 25 липня.
У ході озвучення запитів депутатка зауважила, що лучани неодноразово нарікають на проблеми із паркуванням центрі міста - на проспекті Волі та вулиці Винниченка.
Тому вона запропонувала колегам підтримати запит, аби звернутися до керівництва торгового центру «Луцьк».
Мовляв, варто обговорити можливість того, що парковку, яка є за ТЦ, відкрили для усіх охочих.
Однак запит Вусенко не знайшов достатньої підтримки серед колег.
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Коментарі 1
Хто їм дозволив відкривати це без парковки це порушення усіх норм. Ось до чого приводить хабарництво у міській раді
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