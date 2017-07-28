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Відомі українці зізналися, що би сказали Богу

Відомі українці зізналися, що би сказали Богу
У відомих і впливових гостей волинського ток-шоу запитали, щоб вони сказали б Богу, якби опинились перед ним.

Саме це питання є підсумковим у короткому бліц-опитуванні наприкінці кожного інтерв'ю головного на Волині ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE", - пише Конкурент.

Для багатьох гостей студії ці питання стали несподіваними. За умови, що часу на роздуми немає, їхні відповіді були чесними і не підготовленими заздалегідь.

Ідея питання-відповідь не є новою, а запозиченою у відомого французького письменника Марселя Пруста, автора однойменної анкети.

Список цих запитань покликаний дати глядачу уявлення про особистість і його уподобання. Упродовж двох сезонів ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" такий бліц став особливою "родзинкою" програми, що показував гостей програми з іншого боку.

"Протилежний Погляд LIVE" зібрав усі відповіді гостей на це питання за сезон:

ОЛЕКСАНДР САВЧЕНКО, голова Волинської ОДА: "Прости Господи за мої гріхи".

АНДРІЙ ПОКРОВСЬКИЙ, депутат Луцької міської ради, засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ": "Подякував би. Подякував б за те, що дав мені життя, можливості, за те, що допомагав мені. Я би подякував Йому за все".

ДЕНИС П'ЯТИГОРЕЦЬ, радник голови Волинської ОДА: "А чому Путін живий?"

ЗУРАБ АЛАСАНІЯ, голова правління Суспільного мовлення: "Вибач".

ІГОР ЛАПІН, народний депутат України: "Вибач".

ІРИНА ФАРІОН, народна депутатка України 7-го скликання: "Дякую".

ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК, народний депутат України: "Заверши війну".

ІРИНА ЛУЦЕНКО, народна депутатка України: "Я би просила пробачення за свої гріхи свідомі чи не свідомі. Я маю Бога в душі. Я стараюся жити морально. Але я би просила і допомоги в Бога. Тому що не все ти можеш реалізувати сам. Все рівно надієшся на силу Божу. Я би просила допомоги для себе і для інших. Це та віра, яка допомагала і допомагає нам і на фронті, і стояти на Майдані. Це не пафосно – це правда. Священики, які стояли на сцені на Майдані дали нам можливість морально сконсолідуватись і мати ту силу духу. Тому віра в Бога і його допомога є тою вищою силою, яка допомагає нам українцям і мені особисто".

АРТУР ГЕРАСИМОВ, народний депутат України: "Закінчи війну якомога швидше. Нам дуже потрібний мир".

ЮРІЙ ФЕЛОНЮК, начальник управління Служби Безпеки України у Волинській області: "Прости за гріхи мої, помилуй.. і дякую Тобі за все".


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Теги: Протилежний погляд, Тарас Шкітер
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