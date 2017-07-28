Відомі українці зізналися, що би сказали Богу
Сьогодні, 19:50
У відомих і впливових гостей волинського ток-шоу запитали, щоб вони сказали б Богу, якби опинились перед ним.
Саме це питання є підсумковим у короткому бліц-опитуванні наприкінці кожного інтерв'ю головного на Волині ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE", - пише Конкурент.
Для багатьох гостей студії ці питання стали несподіваними. За умови, що часу на роздуми немає, їхні відповіді були чесними і не підготовленими заздалегідь.
Ідея питання-відповідь не є новою, а запозиченою у відомого французького письменника Марселя Пруста, автора однойменної анкети.
Список цих запитань покликаний дати глядачу уявлення про особистість і його уподобання. Упродовж двох сезонів ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" такий бліц став особливою "родзинкою" програми, що показував гостей програми з іншого боку.
"Протилежний Погляд LIVE" зібрав усі відповіді гостей на це питання за сезон:
ОЛЕКСАНДР САВЧЕНКО, голова Волинської ОДА: "Прости Господи за мої гріхи".
АНДРІЙ ПОКРОВСЬКИЙ, депутат Луцької міської ради, засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ": "Подякував би. Подякував б за те, що дав мені життя, можливості, за те, що допомагав мені. Я би подякував Йому за все".
ДЕНИС П'ЯТИГОРЕЦЬ, радник голови Волинської ОДА: "А чому Путін живий?"
ЗУРАБ АЛАСАНІЯ, голова правління Суспільного мовлення: "Вибач".
ІГОР ЛАПІН, народний депутат України: "Вибач".
ІРИНА ФАРІОН, народна депутатка України 7-го скликання: "Дякую".
ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК, народний депутат України: "Заверши війну".
ІРИНА ЛУЦЕНКО, народна депутатка України: "Я би просила пробачення за свої гріхи свідомі чи не свідомі. Я маю Бога в душі. Я стараюся жити морально. Але я би просила і допомоги в Бога. Тому що не все ти можеш реалізувати сам. Все рівно надієшся на силу Божу. Я би просила допомоги для себе і для інших. Це та віра, яка допомагала і допомагає нам і на фронті, і стояти на Майдані. Це не пафосно – це правда. Священики, які стояли на сцені на Майдані дали нам можливість морально сконсолідуватись і мати ту силу духу. Тому віра в Бога і його допомога є тою вищою силою, яка допомагає нам українцям і мені особисто".
АРТУР ГЕРАСИМОВ, народний депутат України: "Закінчи війну якомога швидше. Нам дуже потрібний мир".
ЮРІЙ ФЕЛОНЮК, начальник управління Служби Безпеки України у Волинській області: "Прости за гріхи мої, помилуй.. і дякую Тобі за все".
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Саме це питання є підсумковим у короткому бліц-опитуванні наприкінці кожного інтерв'ю головного на Волині ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE", - пише Конкурент.
Для багатьох гостей студії ці питання стали несподіваними. За умови, що часу на роздуми немає, їхні відповіді були чесними і не підготовленими заздалегідь.
Ідея питання-відповідь не є новою, а запозиченою у відомого французького письменника Марселя Пруста, автора однойменної анкети.
Список цих запитань покликаний дати глядачу уявлення про особистість і його уподобання. Упродовж двох сезонів ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" такий бліц став особливою "родзинкою" програми, що показував гостей програми з іншого боку.
"Протилежний Погляд LIVE" зібрав усі відповіді гостей на це питання за сезон:
ОЛЕКСАНДР САВЧЕНКО, голова Волинської ОДА: "Прости Господи за мої гріхи".
АНДРІЙ ПОКРОВСЬКИЙ, депутат Луцької міської ради, засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ": "Подякував би. Подякував б за те, що дав мені життя, можливості, за те, що допомагав мені. Я би подякував Йому за все".
ДЕНИС П'ЯТИГОРЕЦЬ, радник голови Волинської ОДА: "А чому Путін живий?"
ЗУРАБ АЛАСАНІЯ, голова правління Суспільного мовлення: "Вибач".
ІГОР ЛАПІН, народний депутат України: "Вибач".
ІРИНА ФАРІОН, народна депутатка України 7-го скликання: "Дякую".
ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК, народний депутат України: "Заверши війну".
ІРИНА ЛУЦЕНКО, народна депутатка України: "Я би просила пробачення за свої гріхи свідомі чи не свідомі. Я маю Бога в душі. Я стараюся жити морально. Але я би просила і допомоги в Бога. Тому що не все ти можеш реалізувати сам. Все рівно надієшся на силу Божу. Я би просила допомоги для себе і для інших. Це та віра, яка допомагала і допомагає нам і на фронті, і стояти на Майдані. Це не пафосно – це правда. Священики, які стояли на сцені на Майдані дали нам можливість морально сконсолідуватись і мати ту силу духу. Тому віра в Бога і його допомога є тою вищою силою, яка допомагає нам українцям і мені особисто".
АРТУР ГЕРАСИМОВ, народний депутат України: "Закінчи війну якомога швидше. Нам дуже потрібний мир".
ЮРІЙ ФЕЛОНЮК, начальник управління Служби Безпеки України у Волинській області: "Прости за гріхи мої, помилуй.. і дякую Тобі за все".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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