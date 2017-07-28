Відомі українці зізналися, що би сказали Богу





Саме це питання є підсумковим у короткому бліц-опитуванні наприкінці кожного інтерв'ю головного на Волині ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE", - пише



Для багатьох гостей студії ці питання стали несподіваними. За умови, що часу на роздуми немає, їхні відповіді були чесними і не підготовленими заздалегідь.



Ідея питання-відповідь не є новою, а запозиченою у відомого французького письменника Марселя Пруста, автора однойменної анкети.



Список цих запитань покликаний дати глядачу уявлення про особистість і його уподобання. Упродовж двох сезонів ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" такий бліц став особливою "родзинкою" програми, що показував гостей програми з іншого боку.



"Протилежний Погляд LIVE" зібрав усі відповіді гостей на це питання за сезон:



ОЛЕКСАНДР САВЧЕНКО, голова Волинської ОДА: "Прости Господи за мої гріхи".



АНДРІЙ ПОКРОВСЬКИЙ, депутат Луцької міської ради, засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ": "Подякував би. Подякував б за те, що дав мені життя, можливості, за те, що допомагав мені. Я би подякував Йому за все".



ДЕНИС П'ЯТИГОРЕЦЬ, радник голови Волинської ОДА: "А чому Путін живий?"



ЗУРАБ АЛАСАНІЯ, голова правління Суспільного мовлення: "Вибач".



ІГОР ЛАПІН, народний депутат України: "Вибач".



ІРИНА ФАРІОН, народна депутатка України 7-го скликання: "Дякую".



ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК, народний депутат України: "Заверши війну".



ІРИНА ЛУЦЕНКО, народна депутатка України: "Я би просила пробачення за свої гріхи свідомі чи не свідомі. Я маю Бога в душі. Я стараюся жити морально. Але я би просила і допомоги в Бога. Тому що не все ти можеш реалізувати сам. Все рівно надієшся на силу Божу. Я би просила допомоги для себе і для інших. Це та віра, яка допомагала і допомагає нам і на фронті, і стояти на Майдані. Це не пафосно – це правда. Священики, які стояли на сцені на Майдані дали нам можливість морально сконсолідуватись і мати ту силу духу. Тому віра в Бога і його допомога є тою вищою силою, яка допомагає нам українцям і мені особисто".



АРТУР ГЕРАСИМОВ, народний депутат України: "Закінчи війну якомога швидше. Нам дуже потрібний мир".



ЮРІЙ ФЕЛОНЮК, начальник управління Служби Безпеки України у Волинській області: "Прости за гріхи мої, помилуй.. і дякую Тобі за все".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У відомих і впливових гостей волинського ток-шоу запитали, щоб вони сказали б Богу, якби опинились перед ним.Саме це питання є підсумковим у короткому бліц-опитуванні наприкінці кожного інтерв'ю головного на Волині ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE", - пише Конкурент Для багатьох гостей студії ці питання стали несподіваними. За умови, що часу на роздуми немає, їхні відповіді були чесними і не підготовленими заздалегідь.Ідея питання-відповідь не є новою, а запозиченою у відомого французького письменника, автора однойменної анкети.Список цих запитань покликаний дати глядачу уявлення про особистість і його уподобання. Упродовж двох сезонів ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" такий бліц став особливою "родзинкою" програми, що показував гостей програми з іншого боку."Протилежний Погляд LIVE" зібрав усі відповіді гостей на це питання за сезон:, голова Волинської ОДА: "Прости Господи за мої гріхи"., депутат Луцької міської ради, засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ": "Подякував би. Подякував б за те, що дав мені життя, можливості, за те, що допомагав мені. Я би подякував Йому за все"., радник голови Волинської ОДА: "А чому Путін живий?", голова правління Суспільного мовлення: "Вибач"., народний депутат України: "Вибач"., народна депутатка України 7-го скликання: "Дякую"., народний депутат України: "Заверши війну"., народна депутатка України: "Я би просила пробачення за свої гріхи свідомі чи не свідомі. Я маю Бога в душі. Я стараюся жити морально. Але я би просила і допомоги в Бога. Тому що не все ти можеш реалізувати сам. Все рівно надієшся на силу Божу. Я би просила допомоги для себе і для інших. Це та віра, яка допомагала і допомагає нам і на фронті, і стояти на Майдані. Це не пафосно – це правда. Священики, які стояли на сцені на Майдані дали нам можливість морально сконсолідуватись і мати ту силу духу. Тому віра в Бога і його допомога є тою вищою силою, яка допомагає нам українцям і мені особисто"., народний депутат України: "Закінчи війну якомога швидше. Нам дуже потрібний мир"., начальник управління Служби Безпеки України у Волинській області: "Прости за гріхи мої, помилуй.. і дякую Тобі за все".

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