Луцького чиновника через хабар затримали на робочому місці. ФОТО
Сьогодні, 21:13
У Луцьку працівники СБУ викрили на хабарі посадовця Державної архітектурно-будівельної інспекції. Чиновника затримали безпосередньо на робочому місці.
Про це повідомили у прес-службі УСБУ в області.
Працівники викрили на хабарі начальника одного з відділів Управління державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у Волинській області. Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця 4 тисячі доларів. Гроші повинні були передати через посередника.
За ці гроші зловмисник обіцяв надати дозвіл на реконструкцію будівельного об’єкта, площею понад п’ятсот квадратних метрів.
ЧИТАТИ ЩЕ: Волинський посадовець погорів на хабарі в 4 тисячі доларів. ФОТО
Оперативники спецслужби затримали посередника на одній з вулиць обласного центру під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Посадовця працівники СБ України затримали на робочому місці.
У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з підрозділом запобігання та протидії корупції ДАБІ України під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.
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Про це повідомили у прес-службі УСБУ в області.
Працівники викрили на хабарі начальника одного з відділів Управління державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у Волинській області. Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця 4 тисячі доларів. Гроші повинні були передати через посередника.
За ці гроші зловмисник обіцяв надати дозвіл на реконструкцію будівельного об’єкта, площею понад п’ятсот квадратних метрів.
ЧИТАТИ ЩЕ: Волинський посадовець погорів на хабарі в 4 тисячі доларів. ФОТО
Оперативники спецслужби затримали посередника на одній з вулиць обласного центру під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.
Посадовця працівники СБ України затримали на робочому місці.
У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з підрозділом запобігання та протидії корупції ДАБІ України під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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