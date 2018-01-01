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Луцького чиновника через хабар затримали на робочому місці. ФОТО

Луцького чиновника через хабар затримали на робочому місці. ФОТО
У Луцьку працівники СБУ викрили на хабарі посадовця Державної архітектурно-будівельної інспекції. Чиновника затримали безпосередньо на робочому місці.

Про це повідомили у прес-службі УСБУ в області.

Працівники викрили на хабарі начальника одного з відділів Управління державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у Волинській області. Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця 4 тисячі доларів. Гроші повинні були передати через посередника.

За ці гроші зловмисник обіцяв надати дозвіл на реконструкцію будівельного об’єкта, площею понад п’ятсот квадратних метрів.

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Оперативники спецслужби затримали посередника на одній з вулиць обласного центру під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Посадовця працівники СБ України затримали на робочому місці.
У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з підрозділом запобігання та протидії корупції ДАБІ України під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області.


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Теги: хабар, Волинь, СБУ
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