вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські митники перелічили цьогорічні «грішки» на кордоні

Волинські митники перелічили цьогорічні «грішки» на кордоні
Волинські митники з початку року направили за підслідністю у правоохоронні органи 41 повідомлення про правопорушення, що можуть містити ознаки злочинів.

Це на 6 випадків більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року, - повідомили у ГУ ДФС в області.

Зокрема волинські митники припинили 22 спроби незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Це на 11 випадків більше відповідного періоду минулого року.

Невдалими були спроби 6-ти порушників приховати під час перетину кордону зброю та бойові патрони. Врятовано 5 колекцій культурних цінностей.

За 16-ма справами уже внесено дані до Єдиного реєстру досудового розслідування, відкриті кримінальні провадження стосовно контрабандистів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кордон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські митники перелічили цьогорічні «грішки» на кордоні
Сьогодні, 23:05
На чемпіонат світу з веслування поїдуть 4 волинян
Сьогодні, 22:23
Волинські бійці на параді на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 22:07
«Волинь» планує вийти до Прем’єр-ліги
Сьогодні, 21:55
Лучанам дозволили купатися у Стиру і в Теремному
Сьогодні, 21:36
Схожі новини
На Волині затримали Volkswagen зі знищеним VIN-номером На Волині затримали Volkswagen зі знищеним VIN-номером
15 червень, 22:28
Поляки не пустили на Волинь недешеве крадене авто Поляки не пустили на Волинь недешеве крадене авто
13 червень, 05:45
Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами
12 червень, 11:36
Волинські прикордонники зупинили чотири автомобілі з фальшивими номерами Волинські прикордонники зупинили чотири автомобілі з фальшивими номерами
03 червень, 14:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські митники перелічили цьогорічні «грішки» на кордоні
Сьогодні, 23:05
 0
На чемпіонат світу з веслування поїдуть 4 волинян
Сьогодні, 22:23
 0
Волинські бійці на параді на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 22:07
 0
«Волинь» планує вийти до Прем’єр-ліги
Сьогодні, 21:55
 0
Лучанам дозволили купатися у Стиру і в Теремному
Сьогодні, 21:36
 0
Медіа
відео
1/8