Волинські митники перелічили цьогорічні «грішки» на кордоні

Волинські митники з початку року направили за підслідністю у правоохоронні органи 41 повідомлення про правопорушення, що можуть містити ознаки злочинів.Це на 6 випадків більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року, - повідомили у ГУ ДФС в області.Зокрема волинські митники припинили 22 спроби незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Це на 11 випадків більше відповідного періоду минулого року.Невдалими були спроби 6-ти порушників приховати під час перетину кордону зброю та бойові патрони. Врятовано 5 колекцій культурних цінностей.За 16-ма справами уже внесено дані до Єдиного реєстру досудового розслідування, відкриті кримінальні провадження стосовно контрабандистів.