вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Луцьктепло» спростило механізм передачі показів лічильника

«Луцьктепло» спростило механізм передачі показів лічильника
Показники квартирних лічильників гарячої води та теплової енергії у Луцьку необхідно щомісяця передавати на ДКП «Луцьктепло» до останнього числа звітного місяця.

Про це повідомили на підприємстві.

Показання подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у кубічних метрах (прикл. Молоді 3-в-99 153):

за допомогою сайту ДКП «Луцьктепло» — цілодобово;

за телефонами:

773-220 — автовідповідач — цілодобово;

особисто — на електронну пошту [email protected] — цілодобово

особисто — У Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» понеділок - четвер з 08:30 до 16:00, п'ятниця - з 08:30 до 15:00, без перерви на обід.

050-011-4900
067-120-0751
050-438-9286 — SMS–повідомлення — цілодобово;

773-220
050-011-4900
067-120-0751
050-438-9286 — Фахівцю підприємства: понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця - з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лічильник, вода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пояснили затримку пенсій на Волині
Сьогодні, 01:36
«Луцьктепло» спростило механізм передачі показів лічильника
Сьогодні, 00:56
Дві третини волинян досі не обрали сімейного лікаря
Сьогодні, 00:24
26 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські митники перелічили цьогорічні «грішки» на кордоні
25 липень, 23:05
Схожі новини
Ситуація не страшна, - волинська посадовиця про забруднення води Ситуація не страшна, - волинська посадовиця про забруднення води
24 липень, 14:49
На одній із вулиць Луцька відключать світло На одній із вулиць Луцька відключать світло
23 липень, 18:14
На одній із вулиць Луцька «прикрутять» воду На одній із вулиць Луцька «прикрутять» воду
04 липень, 15:00
Куди пливе Луцьк? ВІДЕО Куди пливе Луцьк? ВІДЕО
21 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пояснили затримку пенсій на Волині
Сьогодні, 01:36
 0
«Луцьктепло» спростило механізм передачі показів лічильника
Сьогодні, 00:56
 0
Дві третини волинян досі не обрали сімейного лікаря
Сьогодні, 00:24
 0
26 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинські митники перелічили цьогорічні «грішки» на кордоні
25 липень, 23:05
 0
Медіа
відео
1/8