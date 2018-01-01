«Луцьктепло» спростило механізм передачі показів лічильника
Сьогодні, 00:56
Показники квартирних лічильників гарячої води та теплової енергії у Луцьку необхідно щомісяця передавати на ДКП «Луцьктепло» до останнього числа звітного місяця.
Про це повідомили на підприємстві.
Показання подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у кубічних метрах (прикл. Молоді 3-в-99 153):
за допомогою сайту ДКП «Луцьктепло» — цілодобово;
за телефонами:
773-220 — автовідповідач — цілодобово;
особисто — на електронну пошту [email protected] — цілодобово
особисто — У Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» понеділок - четвер з 08:30 до 16:00, п'ятниця - з 08:30 до 15:00, без перерви на обід.
050-011-4900
067-120-0751
050-438-9286 — SMS–повідомлення — цілодобово;
773-220
050-011-4900
067-120-0751
050-438-9286 — Фахівцю підприємства: понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця - з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45.
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Про це повідомили на підприємстві.
Показання подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у кубічних метрах (прикл. Молоді 3-в-99 153):
за допомогою сайту ДКП «Луцьктепло» — цілодобово;
за телефонами:
773-220 — автовідповідач — цілодобово;
особисто — на електронну пошту [email protected] — цілодобово
особисто — У Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» понеділок - четвер з 08:30 до 16:00, п'ятниця - з 08:30 до 15:00, без перерви на обід.
050-011-4900
067-120-0751
050-438-9286 — SMS–повідомлення — цілодобово;
773-220
050-011-4900
067-120-0751
050-438-9286 — Фахівцю підприємства: понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця - з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45.
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