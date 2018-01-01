«Луцьктепло» спростило механізм передачі показів лічильника





Про це повідомили на підприємстві.



Показання подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у кубічних метрах (прикл. Молоді 3-в-99 153):



за допомогою



за телефонами:



773-220 — автовідповідач — цілодобово;



особисто — на електронну пошту



особисто — У Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» понеділок - четвер з 08:30 до 16:00, п'ятниця - з 08:30 до 15:00, без перерви на обід.



050-011-4900

067-120-0751

050-438-9286 — SMS–повідомлення — цілодобово;



773-220

050-011-4900

067-120-0751

050-438-9286 — Фахівцю підприємства: понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця - з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Показники квартирних лічильників гарячої води та теплової енергії у Луцьку необхідно щомісяця передавати на ДКП «Луцьктепло» до останнього числа звітного місяця.Про це повідомили на підприємстві.Показання подавати у такому форматі: адреса та фактичний показник у кубічних метрах (прикл. Молоді 3-в-99 153):за допомогою сайту ДКП «Луцьктепло» — цілодобово;за телефонами:773-220 — автовідповідач — цілодобово;особисто — на електронну пошту [email protected] — цілодобовоособисто — У Центр обслуговування споживачів ДКП «Луцьктепло» понеділок - четвер з 08:30 до 16:00, п'ятниця - з 08:30 до 15:00, без перерви на обід.050-011-4900067-120-0751050-438-9286 — SMS–повідомлення — цілодобово;773-220050-011-4900067-120-0751050-438-9286 — Фахівцю підприємства: понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, п'ятниця - з 08:00 до 15:45; обідня перерва – з 13:00 до 13:45.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію