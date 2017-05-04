Пояснили затримку пенсій на Волині





Про це повідомляє інтернет-видання



«Дійсно пенсії не профінансовані по 25 число, пенсії профінансовані по 22 число, але робота щодо фінансування пенсій продовжується. І, за інформацією Пенсійного фонду України, виплатний період продовжено», - розповіла заступник начальника управління пенсійного забезпечення ГУ Пенсійного фонду у Волинській області Людмила Хомич.



У Пенсійному фонді запевняють, що до кінця місяця пенсії буде виплачено.



Кажуть, передусім пенсії виплатили найбільш соціально незахищеним людям. А на кінець місяця залишили пенсіонерів, які ще працюють.



Загалом на Волині налічується близько 280 тисяч пенсіонерів. Щороку на грошові виплати для них витрачають 596 мільйонів гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Пенсійному фонді пояснили, що кількаденна затримка виплати пенсій частині волинян пов'язана з технічними неполадками.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 «Дійсно пенсії не профінансовані по 25 число, пенсії профінансовані по 22 число, але робота щодо фінансування пенсій продовжується. І, за інформацією Пенсійного фонду України, виплатний період продовжено», - розповіла заступник начальника управління пенсійного забезпечення ГУ Пенсійного фонду у Волинській областіУ Пенсійному фонді запевняють, що до кінця місяця пенсії буде виплачено.Кажуть, передусім пенсії виплатили найбільш соціально незахищеним людям. А на кінець місяця залишили пенсіонерів, які ще працюють.Загалом на Волині налічується близько 280 тисяч пенсіонерів. Щороку на грошові виплати для них витрачають 596 мільйонів гривень.

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