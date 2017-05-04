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Пояснили затримку пенсій на Волині

Пояснили затримку пенсій на Волині
У Пенсійному фонді пояснили, що кількаденна затримка виплати пенсій частині волинян пов'язана з технічними неполадками.

Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.

«Дійсно пенсії не профінансовані по 25 число, пенсії профінансовані по 22 число, але робота щодо фінансування пенсій продовжується. І, за інформацією Пенсійного фонду України, виплатний період продовжено», - розповіла заступник начальника управління пенсійного забезпечення ГУ Пенсійного фонду у Волинській області Людмила Хомич.

У Пенсійному фонді запевняють, що до кінця місяця пенсії буде виплачено.

Кажуть, передусім пенсії виплатили найбільш соціально незахищеним людям. А на кінець місяця залишили пенсіонерів, які ще працюють.

Загалом на Волині налічується близько 280 тисяч пенсіонерів. Щороку на грошові виплати для них витрачають 596 мільйонів гривень.

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Теги: пенсія, Волинь
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