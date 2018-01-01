вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стали відомі подробиці кривавої різанини на Волині

Стали відомі подробиці кривавої різанини на Волині
Чоловікові, який вбив свого сусіда у селі Ольганівка на Волині, загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це пише Район. Рожище.

Страшна подія сталася вечірньої пори в селі Ольганівка. Між сусідами 37-річним Володимиром А. та 38-річним Володимиром О. виникла сварка, яка згодом переросла у штовханину та вбивство.

Мешканці Ольганівки розповідають, що Володимир О. під час сварки встромив Володимиру А. ніж у спину. Але поранений чоловік витяг його та вдарив цим же ножем свого нападника в праву бокову черевну порожнину. Внаслідок отриманої травми Володимир О. помер.

Як розповіли ольганівці, вбитий був неодноразово судимим за крадіжки та тяжкі злочини, зокрема, вбивство й зґвалтування.

«Чесно кажучи, в селі побоювалися вбитого. Бо він не міг жити без проблем. При чому створював їх сам. В Ольганівці добре пам’ятають, як він холоднокровно застрелив нашого односельця, дуже хорошого чоловіка Миколу, якому, не знаю чи було 30 літ, чи ні. А Володя, той, що вбив, не скажу, що був якимось забіякою, трудяга. Тут в селі говорять, що саме вбитий прийшов на подвір’я до чоловіка та почав ображати його матір, розмахував ножем, який згодом встромив йому в спину…», - каже мешканець Ольганівки.

Наразі правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 115 ККУ «Вбивство». Згідно з цією статтею обвинувачуваного можуть позбавити волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'яний волинянин підпалив власний корівник
Сьогодні, 08:26
Стали відомі подробиці кривавої різанини на Волині
Сьогодні, 08:14
НАБУ отримало доступ до телефонів Рачкова
Сьогодні, 06:58
Через помилку у статті вимагають покарати директора волинського музею
Сьогодні, 06:16
Волинські волонтери розповіли про «іграшки для дорослих» на війні
Сьогодні, 04:40
Схожі новини
Відрізало голову: на Волині поїзд переїхав чоловіка, - ЗМІ Відрізало голову: на Волині поїзд переїхав чоловіка, - ЗМІ
21 липень, 22:15
Засудили волинянина, який до смерті побив дружину Засудили волинянина, який до смерті побив дружину
20 липень, 20:46
Померла волинська журналістка Померла волинська журналістка
20 липень, 10:06
Мертве немовля знайшли у відрі туалету: подробиці моторошної трагедії на Волині Мертве немовля знайшли у відрі туалету: подробиці моторошної трагедії на Волині
20 липень, 00:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'яний волинянин підпалив власний корівник
Сьогодні, 08:26
 0
Стали відомі подробиці кривавої різанини на Волині
Сьогодні, 08:14
 0
НАБУ отримало доступ до телефонів Рачкова
Сьогодні, 06:58
 0
Через помилку у статті вимагають покарати директора волинського музею
Сьогодні, 06:16
 0
Волинські волонтери розповіли про «іграшки для дорослих» на війні
Сьогодні, 04:40
 0
Медіа
відео
1/8