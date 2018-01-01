Стали відомі подробиці кривавої різанини на Волині





Про це пише



Страшна подія сталася вечірньої пори в селі Ольганівка. Між сусідами 37-річним Володимиром А. та 38-річним Володимиром О. виникла сварка, яка згодом переросла у штовханину та вбивство.



Мешканці Ольганівки розповідають, що Володимир О. під час сварки встромив Володимиру А. ніж у спину. Але поранений чоловік витяг його та вдарив цим же ножем свого нападника в праву бокову черевну порожнину. Внаслідок отриманої травми Володимир О. помер.



Як розповіли ольганівці, вбитий був неодноразово судимим за крадіжки та тяжкі злочини, зокрема, вбивство й зґвалтування.



«Чесно кажучи, в селі побоювалися вбитого. Бо він не міг жити без проблем. При чому створював їх сам. В Ольганівці добре пам’ятають, як він холоднокровно застрелив нашого односельця, дуже хорошого чоловіка Миколу, якому, не знаю чи було 30 літ, чи ні. А Володя, той, що вбив, не скажу, що був якимось забіякою, трудяга. Тут в селі говорять, що саме вбитий прийшов на подвір’я до чоловіка та почав ображати його матір, розмахував ножем, який згодом встромив йому в спину…», - каже мешканець Ольганівки.



Наразі правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 115 ККУ «Вбивство». Згідно з цією статтею обвинувачуваного можуть позбавити волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловікові, який вбив свого сусіда у селі Ольганівка на Волині, загрожує до 15 років позбавлення волі.Про це пише Район. Рожище вечірньої пори в селі Ольганівка. Між сусідами 37-річним. та 38-річним. виникла сварка, яка згодом переросла у штовханину та вбивство.Мешканці Ольганівки розповідають, що Володимир О. під час сварки встромив Володимиру А. ніж у спину. Але поранений чоловік витяг його та вдарив цим же ножем свого нападника в праву бокову черевну порожнину. Внаслідок отриманої травми Володимир О. помер.Як розповіли ольганівці, вбитий був неодноразово судимим за крадіжки та тяжкі злочини, зокрема, вбивство й зґвалтування.«Чесно кажучи, в селі побоювалися вбитого. Бо він не міг жити без проблем. При чому створював їх сам. В Ольганівці добре пам’ятають, як він холоднокровно застрелив нашого односельця, дуже хорошого чоловіка Миколу, якому, не знаю чи було 30 літ, чи ні. А Володя, той, що вбив, не скажу, що був якимось забіякою, трудяга. Тут в селі говорять, що саме вбитий прийшов на подвір’я до чоловіка та почав ображати його матір, розмахував ножем, який згодом встромив йому в спину…», - каже мешканець Ольганівки.Наразі правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 115 ККУ «Вбивство». Згідно з цією статтею обвинувачуваного можуть позбавити волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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