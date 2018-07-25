Дві третини волинян досі не обрали сімейного лікаря





Про це пише Мая Голуб на шпальтах



Волинянці Тетяні Крупнік для того, аби підписати декларацію з сімейним лікарем, не знадобилося багато часу. Вона прийшла з паспортом та ідентифікаційним кодом до одного з медзакладів Луцька й одразу на місці уклала декларацію.



«Ми вибрали свого сімейного лікаря, з яким працюємо постійно. З ним і підписали декларацію», — зазначила вона.



Нескладно підписати декларації й у селі, розповіла жителька села Підгайці Марія. Сімейного лікаря обрала в одній амбулаторії у селі неподалік Луцька.



«Знала обох хороших сімейних лікарів особисто. Із однією з них підписала декларацію», — розповіла жінка.



Тетяна та Марія — одні з майже 370 тисяч волинян, які підписали декларації. Але двітретини волинян усе ще не обрали лікарів. Серед них — Богдан Бальбуза. Планує обирати лікаря, який найближче і який привітний.



«Банально за роботою немає часу і немає часу хворіти. Я думаю, що рано чи пізно я до цього дійду. Можливо, це буде восени», — розповів Бальбуза.



У рейтингу українських регіонів за кількістю підписаних декларацій Волинь на 16 місці. На сайті ЕHЕALS у лідерах Харківська, Дніпропетровська, Львівська, Вінницька області та місто Київ. Лікарів наразі обрали понад 32 % жителів Волині, розповів начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.



Щомісяця збільшується кількість тих, хто укладає декларації. Наприклад, у червні підписали 16% від усіх декларацій.



«Поки що все йде нормально. Проблем особливих немає. Доступ до інтернету, комп’ютери та відповідні пристрої є в кожній амбулаторії. Проводимо широку агітаційну роботу і сподіваємося на підтримку населення. Це реальний крок для того, щоб наші заклади первинної допомоги отримали належне фінансування», — зазначив Ігор Ващенюк.



У Любешівському районі понад половина місцевих підписали декларації. «На сьогодні підписано декларацій 19 986. Це 55 % від всіх жителів. В нас вже є три лікаря, які набрали 1800 декларацій і більше», — розповіла головний лікар Центру первинно-медикосанітарної допомоги Любешівської селищної ради Наталія Ланевич.



Серед найбільш рейтингових лікарів, які лідирують за підписанням декларацій у районі, — завідувачка Любешівської амбулаторії Галина Клямар (на момент публікації матеріалу з нею уклали 1984 декларацій), на другому місці сімейний лікар із Любешівської амбулаторії Алла Гук (1952 декларації), на третьому завідувачка Залазівської амбулаторії Олена Рябік (1800 декларацій).



У Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги № 1 підписали 15 500 декларацій. Головний лікар центру Лідія Кривдік розповідає, що проблем із підписанням декларацій наразі немає, як і черг.



«Найбільше йдуть по віковій категорії від 18 до 39 років і 40-64. Це молоді й трішечки старші», — сказала вона.



Кінцевого терміну, до якого треба визначитися з лікарем, ще немає, розповів речник Міністерства охорони здоров’я України Олександр Ябчанка. Але той, хто підпише раніше, матиме більше вибору.



«Ви зможете підписати декларацію саме з тим лікарем, якого ви оберете. Тому, що якщо будете затягувати з цим процесом, то є ймовірність, що саме той лікар з яким ви б хотіли підписати декларацію, вже уклав максимальну кількість декларацій. І, відповідно, він буде змушений вам відмовити», — попереджує речник.



Сімейні лікарі консультують щодо найбільш поширених хвороб, діагностують хвороби на ранніх стадіях. З цим громадяни стикаються доволі часто. До того ж після підписання декларації з лікарем пацієнт у будь-який час може змінити одного лікаря на іншого, якщо щось не влаштовує. Перша декларація анулюється автоматично.



«Коли ми даємо право розпоряджатись і визначати бюджетні кошти самому пацієнту, тоді, очевидно, що і ставлення до пацієнта змінюється на краще. Бо заклад розуміє, що від пацієнта залежать кошти, які він буде отримувати», — розповів речник МОЗ.



«Це перш за все ваш порадник у питаннях збереження вашого здоров’я: яким має бути режим вашого дня, як часто і чим саме ви маєте харчуватися, що вам можна вживати, чого вживати не можна, скільки годин ви маєте спати, як мама має доглядати за дитиною. Це все прості запитання, від правильної відповіді на які буде залежати ваше здоров’я», — зазначив Олександр Ябчанка.



Потрібно обирати того лікаря з яким буде комфортно спілкуватися. Також потрібно зважити на відстань амбулаторії від дому. «Відповідно до чинного законодавства, ви маєте право підписати декларацію із будь-яким лікарем. Навіть в іншому місті. Але зважте для себе, наскільки це буде вам зручно в плані, що вам інколи треба буде до лікаря звертатися. Тому не забудьте теж цей факт», — сказав Ябчанка.



Лікар може прийти до пацієнта додому, але він не зобов’язаний робити це, як було до реформи, зазначив речник. У Міністерстві вважають, що це призводило і до неефективного витрачання часу лікаря. Якщо у медичний заклад пацієнти звертаються підписувати декларацію неохоче, то, можливо, закладу потрібно надавати якісь інші послуги.



Однак це питання органів місцевого самоврядування, кажуть в МОЗ. Після реформи їм доведеться вирішити, що робити із закладом, куди пацієнти не хочуть іти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. МОЗ не встановило кінцевого терміну для підписання декларацій з лікарями. Однак поспішати варто: лікар може обслуговувати обмежену кількість пацієнтів.Про це пишена шпальтах Громадського радіо Волинянцідля того, аби підписати декларацію з сімейним лікарем, не знадобилося багато часу. Вона прийшла з паспортом та ідентифікаційним кодом до одного з медзакладів Луцька й одразу на місці уклала декларацію.«Ми вибрали свого сімейного лікаря, з яким працюємо постійно. З ним і підписали декларацію», — зазначила вона.Нескладно підписати декларації й у селі, розповіла жителька села Підгайці. Сімейного лікаря обрала в одній амбулаторії у селі неподалік Луцька.«Знала обох хороших сімейних лікарів особисто. Із однією з них підписала декларацію», — розповіла жінка.Тетяна та Марія — одні з майже 370 тисяч волинян, які підписали декларації. Але двітретини волинян усе ще не обрали лікарів. Серед них —. Планує обирати лікаря, який найближче і який привітний.«Банально за роботою немає часу і немає часу хворіти. Я думаю, що рано чи пізно я до цього дійду. Можливо, це буде восени», — розповів Бальбуза.У рейтингу українських регіонів за кількістю підписаних декларацій Волинь на 16 місці. На сайті ЕHЕALS у лідерах Харківська, Дніпропетровська, Львівська, Вінницька області та місто Київ. Лікарів наразі обрали понад 32 % жителів Волині, розповів начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДАЩомісяця збільшується кількість тих, хто укладає декларації. Наприклад, у червні підписали 16% від усіх декларацій.«Поки що все йде нормально. Проблем особливих немає. Доступ до інтернету, комп’ютери та відповідні пристрої є в кожній амбулаторії. Проводимо широку агітаційну роботу і сподіваємося на підтримку населення. Це реальний крок для того, щоб наші заклади первинної допомоги отримали належне фінансування», — зазначив Ігор Ващенюк.У Любешівському районі понад половина місцевих підписали декларації. «На сьогодні підписано декларацій 19 986. Це 55 % від всіх жителів. В нас вже є три лікаря, які набрали 1800 декларацій і більше», — розповіла головний лікар Центру первинно-медикосанітарної допомоги Любешівської селищної радиСеред найбільш рейтингових лікарів, які лідирують за підписанням декларацій у районі, — завідувачка Любешівської амбулаторії(на момент публікації матеріалу з нею уклали 1984 декларацій), на другому місці сімейний лікар із Любешівської амбулаторії(1952 декларації), на третьому завідувачка Залазівської амбулаторії(1800 декларацій).У Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги № 1 підписали 15 500 декларацій. Головний лікар центрурозповідає, що проблем із підписанням декларацій наразі немає, як і черг.«Найбільше йдуть по віковій категорії від 18 до 39 років і 40-64. Це молоді й трішечки старші», — сказала вона.Кінцевого терміну, до якого треба визначитися з лікарем, ще немає, розповів речник Міністерства охорони здоров’я України. Але той, хто підпише раніше, матиме більше вибору.«Ви зможете підписати декларацію саме з тим лікарем, якого ви оберете. Тому, що якщо будете затягувати з цим процесом, то є ймовірність, що саме той лікар з яким ви б хотіли підписати декларацію, вже уклав максимальну кількість декларацій. І, відповідно, він буде змушений вам відмовити», — попереджує речник.Сімейні лікарі консультують щодо найбільш поширених хвороб, діагностують хвороби на ранніх стадіях. З цим громадяни стикаються доволі часто. До того ж після підписання декларації з лікарем пацієнт у будь-який час може змінити одного лікаря на іншого, якщо щось не влаштовує. Перша декларація анулюється автоматично.«Коли ми даємо право розпоряджатись і визначати бюджетні кошти самому пацієнту, тоді, очевидно, що і ставлення до пацієнта змінюється на краще. Бо заклад розуміє, що від пацієнта залежать кошти, які він буде отримувати», — розповів речник МОЗ.«Це перш за все ваш порадник у питаннях збереження вашого здоров’я: яким має бути режим вашого дня, як часто і чим саме ви маєте харчуватися, що вам можна вживати, чого вживати не можна, скільки годин ви маєте спати, як мама має доглядати за дитиною. Це все прості запитання, від правильної відповіді на які буде залежати ваше здоров’я», — зазначив Олександр Ябчанка.Потрібно обирати того лікаря з яким буде комфортно спілкуватися. Також потрібно зважити на відстань амбулаторії від дому. «Відповідно до чинного законодавства, ви маєте право підписати декларацію із будь-яким лікарем. Навіть в іншому місті. Але зважте для себе, наскільки це буде вам зручно в плані, що вам інколи треба буде до лікаря звертатися. Тому не забудьте теж цей факт», — сказав Ябчанка.Лікар може прийти до пацієнта додому, але він не зобов’язаний робити це, як було до реформи, зазначив речник. У Міністерстві вважають, що це призводило і до неефективного витрачання часу лікаря. Якщо у медичний заклад пацієнти звертаються підписувати декларацію неохоче, то, можливо, закладу потрібно надавати якісь інші послуги.Однак це питання органів місцевого самоврядування, кажуть в МОЗ. Після реформи їм доведеться вирішити, що робити із закладом, куди пацієнти не хочуть іти.

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