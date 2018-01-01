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Через помилку у статті вимагають покарати директора волинського музею

Через помилку у статті вимагають покарати директора волинського музею
Депутат Володимир-Волинської міськради Світлана Федонюк вимагає оголосити догану директору місцевого музею Володимиру Стемковському. Підставою для цього стала помилка у статті «Погляд крізь століття», яка увійшла до першого номеру столичного туристичного журналу «Маршрут №1».

Про це пише Район. Володимир-Волинський.

Цю вимогу Федонюк виклала у депутатському зверненні, адресованому міському голові Петру Саганюку.

«Нещодавно, як додаток до всеукраїнської газети «День», у Києві вийшов перший випуск туристичного журналу «Маршрут №1», виданий за кошти громади нашого міста (є відповідне розпорядження міського голови Петра Саганюка про виділення на цей проект близько 35 000 грн., затверджене сесією міськради)», - стверджує Федонюк.

На її думку, директор місцевого музею Володимир Стемковський у статті «Погляд крізь століття» зробив помилку. Мовляв, він стверджує, що у Володимирі-Волинському навчався всесвітньовідомий польський кінорежисер Анджей Вайда. Насправді Вайда народився і навчався у Сувалках.

«Проте у Володимирі-Волинському кіномитець ніколи не бував. У нашому місті народився інший знаменитий польський режисер – Єжи Антчак, котрий написав автобіографічну книгу «Ночі і дні мого життя», де згадує своє раннє дитинство у Володимирі-Волинському як найщасливіший період. Єжи Антчак у поважному віці досі викладає студентам мистецтво кіно, є професором факультету кінематографії і телебачення Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі», - вважає депутат.

Тому вона вимагає оголосити Стемковському догану.


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Теги: помилка, конфлікт
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