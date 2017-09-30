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Волинські волонтери розповіли про «іграшки для дорослих» на війні

Волинські волонтери розповіли про «іграшки для дорослих» на війні
Волинські волонтери Дмитро Кічук і Руслан Тимощук «іграшками для дорослих» називають безпілотники, без яких воювати у світі сучасних технологій досить важко.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

За час проведення бойових дій на сході, значну частину української території противник замінував. Мінні поля не нанесені на карту. Тому ні одна розвідка не зможе дізнатися про небезпечні ділянки.

Завдяки безпілотникам за кілька годин військові дізнаються чимало корисної інформації про сили противника і не тільки, – кажуть волинські волонтери.

Подробиці – у сюжеті.



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Теги: волонтери, війна
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