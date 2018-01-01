Водій Hummer, який збив на смерть 10-річну дівчинку, відмовився від аналізів
Сьогодні, 04:03
Драгер не виявив ознак алкогольного сп’яніння водія Hummer, який на смерть збив десятирічну дівчинку у Києві, але лише після отримання результатів лабораторних досліджень його сечі, можна буде стверджувати чи перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець, - пише ТСН.
«Тому зарано робити заяви, що він був тверезий, як дехто вже встиг інтерпретувати цю інформацію», - зауважила вона.
«Водій відмовився надати всі біологічні зразки, які від нього вимагалися. Тому прокуратура міста Києва через суд вимагатиме відібрати їх у нього примусово», - наголосила представник київської прокуратури.
Відповідне клопотання вже підготовлено і зранку у четвер буде скеровано до Шевченківського райсуду міста Києва для розгляду.
Нагадаємо, 24 липня близько 22:30 на бульварі Лесі Українки 23-річний водій на Hummer збив на регульованому переході 10-річну дівчинку. Авто рухалось на червоний сигнал світлофора. Дівчинка померла у кареті швидкої, а водія затримали та доправили до наркологічної клініки – експертизи мають виявити, чи були в крові водія алкоголь чи наркотичні речовини.
Затриманому оголосили підозру за статтею «порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію – «залишення у небезпеці», оскільки достеменно не з'ясовано, чи водій дійсно збирався поїхати з місця аварії.
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Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець, - пише ТСН.
«Тому зарано робити заяви, що він був тверезий, як дехто вже встиг інтерпретувати цю інформацію», - зауважила вона.
«Водій відмовився надати всі біологічні зразки, які від нього вимагалися. Тому прокуратура міста Києва через суд вимагатиме відібрати їх у нього примусово», - наголосила представник київської прокуратури.
Відповідне клопотання вже підготовлено і зранку у четвер буде скеровано до Шевченківського райсуду міста Києва для розгляду.
Нагадаємо, 24 липня близько 22:30 на бульварі Лесі Українки 23-річний водій на Hummer збив на регульованому переході 10-річну дівчинку. Авто рухалось на червоний сигнал світлофора. Дівчинка померла у кареті швидкої, а водія затримали та доправили до наркологічної клініки – експертизи мають виявити, чи були в крові водія алкоголь чи наркотичні речовини.
Затриманому оголосили підозру за статтею «порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію – «залишення у небезпеці», оскільки достеменно не з'ясовано, чи водій дійсно збирався поїхати з місця аварії.
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