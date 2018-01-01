Водій Hummer, який збив на смерть 10-річну дівчинку, відмовився від аналізів





Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець, - пише



«Тому зарано робити заяви, що він був тверезий, як дехто вже встиг інтерпретувати цю інформацію», - зауважила вона.



«Водій відмовився надати всі біологічні зразки, які від нього вимагалися. Тому прокуратура міста Києва через суд вимагатиме відібрати їх у нього примусово», - наголосила представник київської прокуратури.



Відповідне клопотання вже підготовлено і зранку у четвер буде скеровано до Шевченківського райсуду міста Києва для розгляду.



Нагадаємо, 24 липня близько 22:30 на бульварі Лесі Українки 23-річний водій на Hummer збив на регульованому переході 10-річну дівчинку. Авто рухалось на червоний сигнал світлофора. Дівчинка померла у кареті швидкої, а водія затримали та доправили до наркологічної клініки – експертизи мають виявити, чи були в крові водія алкоголь чи наркотичні речовини.



Затриманому оголосили підозру за статтею «порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію – «залишення у небезпеці», оскільки достеменно не з'ясовано, чи водій дійсно збирався поїхати з місця аварії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Драгер не виявив ознак алкогольного сп’яніння водія Hummer, який на смерть збив десятирічну дівчинку у Києві, але лише після отримання результатів лабораторних досліджень його сечі, можна буде стверджувати чи перебував він у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.Про це повідомила прес-секретар столичної прокуратури, - пише ТСН «Тому зарано робити заяви, що він був тверезий, як дехто вже встиг інтерпретувати цю інформацію», - зауважила вона.«Водій відмовився надати всі біологічні зразки, які від нього вимагалися. Тому прокуратура міста Києва через суд вимагатиме відібрати їх у нього примусово», - наголосила представник київської прокуратури.Відповідне клопотання вже підготовлено і зранку у четвер буде скеровано до Шевченківського райсуду міста Києва для розгляду.Нагадаємо, 24 липня близько 22:30 на бульварі Лесі Українки 23-річний водій на Hummer збив на регульованому переході 10-річну дівчинку. Авто рухалось на червоний сигнал світлофора. Дівчинка померла у кареті швидкої, а водія затримали та доправили до наркологічної клініки – експертизи мають виявити, чи були в крові водія алкоголь чи наркотичні речовини.Затриманому оголосили підозру за статтею «порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію – «залишення у небезпеці», оскільки достеменно не з'ясовано, чи водій дійсно збирався поїхати з місця аварії.

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