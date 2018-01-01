П'яний волинянин підпалив власний корівник





Про це пише



Зазначають, що у горів корівник. На щастя, тварина не постраждала. Вона саме паслася на сільському березі.



Ліквідовувати пожежу примчали два пожежні автомобілі. Вже потому в селі стали казати, що хазяїн уже довго не розлучався з чаркою.



Наразі чоловік лікується від алкогольної залежності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лобачівка Горохівського району п'яний чоловік підпалив господарську споруду.Про це пише Волинь Зазначають, що у горів корівник. На щастя, тварина не постраждала. Вона саме паслася на сільському березі.Ліквідовувати пожежу примчали два пожежні автомобілі. Вже потому в селі стали казати, що хазяїн уже довго не розлучався з чаркою.Наразі чоловік лікується від алкогольної залежності.

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