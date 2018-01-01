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П'яний волинянин підпалив власний корівник

П'яний волинянин підпалив власний корівник
У селі Лобачівка Горохівського району п'яний чоловік підпалив господарську споруду.

Про це пише Волинь.

Зазначають, що у горів корівник. На щастя, тварина не постраждала. Вона саме паслася на сільському березі.

Ліквідовувати пожежу примчали два пожежні автомобілі. Вже потому в селі стали казати, що хазяїн уже довго не розлучався з чаркою.

Наразі чоловік лікується від алкогольної залежності.

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Теги: пожежа, Волинь, Лобачівка
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