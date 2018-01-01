П'яний волинянин підпалив власний корівник
Сьогодні, 08:26
У селі Лобачівка Горохівського району п'яний чоловік підпалив господарську споруду.
Про це пише Волинь.
Зазначають, що у горів корівник. На щастя, тварина не постраждала. Вона саме паслася на сільському березі.
Ліквідовувати пожежу примчали два пожежні автомобілі. Вже потому в селі стали казати, що хазяїн уже довго не розлучався з чаркою.
Наразі чоловік лікується від алкогольної залежності.
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Про це пише Волинь.
Зазначають, що у горів корівник. На щастя, тварина не постраждала. Вона саме паслася на сільському березі.
Ліквідовувати пожежу примчали два пожежні автомобілі. Вже потому в селі стали казати, що хазяїн уже довго не розлучався з чаркою.
Наразі чоловік лікується від алкогольної залежності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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