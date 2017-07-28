У Києві через зливу обвалилася дорога. ВІДЕО
Сьогодні, 08:50
У Києві через зливу обвалився шляхопровід на перехресті вулиць Олени Теліги та Кирилівської.
Про це повідомляють користувачі соцмереж, - пише ТСН.
Шляхопровід обвалився через вимивання грунту. Наразі комунальники перекрили рух автомобілів в обидва боки. До того вже кілька місяців проводилась реконструкція мосту.
За словами керівника управління КМДА з питань надзвичайних ситуацій Романа Ткачука, внаслідок обвалу ніхто не постраждав.
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Про це повідомляють користувачі соцмереж, - пише ТСН.
Шляхопровід обвалився через вимивання грунту. Наразі комунальники перекрили рух автомобілів в обидва боки. До того вже кілька місяців проводилась реконструкція мосту.
За словами керівника управління КМДА з питань надзвичайних ситуацій Романа Ткачука, внаслідок обвалу ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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