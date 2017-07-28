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У Києві через зливу обвалилася дорога. ВІДЕО

У Києві через зливу обвалилася дорога. ВІДЕО
У Києві через зливу обвалився шляхопровід на перехресті вулиць Олени Теліги та Кирилівської.

Про це повідомляють користувачі соцмереж, - пише ТСН.

Шляхопровід обвалився через вимивання грунту. Наразі комунальники перекрили рух автомобілів в обидва боки. До того вже кілька місяців проводилась реконструкція мосту.

За словами керівника управління КМДА з питань надзвичайних ситуацій Романа Ткачука, внаслідок обвалу ніхто не постраждав.

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Теги: злива, Київ
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