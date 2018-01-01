У Луцьку вночі спіймали «на гарячому» продавців алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:14
У магазинах на вулицях Кравчука, Грушевського та Дубнівській вночі торгують алкоголем.
Про це повідомили у прес-службі муніципалів.
Вже не вперше «попадаються» в «Гастрономії» що на вул. Кравчука. Також не вперше порушниками стають продавці магазину «Київський майдан», що на зупинці громадського транспорту по вул. Дубнівській, 1а.
Продають алкогольні вироби й в іншій частині міста. Зокрема, хлопцям в одностроях вдалося закупити заборонену продукцію в торгівельному закладі, який розміщується на зупинці громадського транспорту «Обласна лікарня», що на пр. Грушевського, 21а.
Інспектори склали на порушників адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
Усі зафіксовані та складені матеріали будуть передані на розгляд адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем проживання порушників, представники яких мають визначити для продавців міру покарання.
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Про це повідомили у прес-службі муніципалів.
Вже не вперше «попадаються» в «Гастрономії» що на вул. Кравчука. Також не вперше порушниками стають продавці магазину «Київський майдан», що на зупинці громадського транспорту по вул. Дубнівській, 1а.
Продають алкогольні вироби й в іншій частині міста. Зокрема, хлопцям в одностроях вдалося закупити заборонену продукцію в торгівельному закладі, який розміщується на зупинці громадського транспорту «Обласна лікарня», що на пр. Грушевського, 21а.
Інспектори склали на порушників адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
Усі зафіксовані та складені матеріали будуть передані на розгляд адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем проживання порушників, представники яких мають визначити для продавців міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Це вночі зловили а в нас на Відродженні біля 18 гімназії на зупинці продають алкоголь дітям!!!!і цигарки!!!!серед білого дня.
Ото дивина, ви "точки" перевірте - Г.Мазепи,4/20, базар "Лучеськ", вул О.Шума
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