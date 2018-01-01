У Луцьку вночі спіймали «на гарячому» продавців алкоголю. ФОТО

У магазинах на вулицях Кравчука, Грушевського та Дубнівській вночі торгують алкоголем.Про це повідомили у прес-службі муніципалів.Вже не вперше «попадаються» в «Гастрономії» що на вул. Кравчука. Також не вперше порушниками стають продавці магазину «Київський майдан», що на зупинці громадського транспорту по вул. Дубнівській, 1а.Продають алкогольні вироби й в іншій частині міста. Зокрема, хлопцям в одностроях вдалося закупити заборонену продукцію в торгівельному закладі, який розміщується на зупинці громадського транспорту «Обласна лікарня», що на пр. Грушевського, 21а.Інспектори склали на порушників адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.Усі зафіксовані та складені матеріали будуть передані на розгляд адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем проживання порушників, представники яких мають визначити для продавців міру покарання.