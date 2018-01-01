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У Луцьку вночі спіймали «на гарячому» продавців алкоголю. ФОТО

У Луцьку вночі спіймали «на гарячому» продавців алкоголю. ФОТО
У магазинах на вулицях Кравчука, Грушевського та Дубнівській вночі торгують алкоголем.

Про це повідомили у прес-службі муніципалів.

Вже не вперше «попадаються» в «Гастрономії» що на вул. Кравчука. Також не вперше порушниками стають продавці магазину «Київський майдан», що на зупинці громадського транспорту по вул. Дубнівській, 1а.

Продають алкогольні вироби й в іншій частині міста. Зокрема, хлопцям в одностроях вдалося закупити заборонену продукцію в торгівельному закладі, який розміщується на зупинці громадського транспорту «Обласна лікарня», що на пр. Грушевського, 21а.

Інспектори склали на порушників адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП.

Усі зафіксовані та складені матеріали будуть передані на розгляд адміністративних комісій органів місцевого самоврядування за місцем проживання порушників, представники яких мають визначити для продавців міру покарання.
У Луцьку вночі спіймали «на гарячому» продавців алкоголю. ФОТО
У Луцьку вночі спіймали «на гарячому» продавців алкоголю. ФОТО
У Луцьку вночі спіймали «на гарячому» продавців алкоголю. ФОТО
У Луцьку вночі спіймали «на гарячому» продавців алкоголю. ФОТО
У Луцьку вночі спіймали «на гарячому» продавців алкоголю. ФОТО
У Луцьку вночі спіймали «на гарячому» продавців алкоголю. ФОТО

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Теги: муніципали, благоустрій, алкоголь, магазин, Луцьк
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Коментарі 2
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Це вночі зловили а в нас на Відродженні біля 18 гімназії на зупинці продають алкоголь дітям!!!!і цигарки!!!!серед білого дня.
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Ото дивина, ви "точки" перевірте - Г.Мазепи,4/20, базар "Лучеськ", вул О.Шума
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