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«Капосний циклон»: синоптики розповіли, коли з України відійдуть дощі

«Капосний циклон»: синоптики розповіли, коли з України відійдуть дощі
Над Україною уже тривалий час нависає циклон, якого назвали Halina і, який приніс з собою часті та рясні дощі, грози, град та шквали.

Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Цей капосний циклон вже ніби й заповнюється і починає підтискати антициклон Хельмут, тобто, оце все мало б уже затухати. Але,
повітря настільки перенасичене вологою, циклон, хоч і старезний, але все ж іще над нами, тому зливи з грозами нікуди не щезають", - йдеться у повідомлені.

За прогнозами, ймовірність періодичних злив залишається завтра, 27-го та трохи менше 28-го липня. 29-го липня, у неділю, небо буде більш ясним.

"30-го липня - вдень без опадів, але ввечері знову може полити. 31 липня - місцями локальні дощі вдень, а вранці та ввечері - більш-менш спокійно. 1, 2 та 3 серпня - сонячно та спекотно", - йдеться у дописі.



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Теги: погода, прогноз, синоптики, літо
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