Волинянина розшукують за крадіжку

Верхуновича Ігоря

Вікторовича.



Про це інформує Турійське відділення поліції у facebook.



Молодого чоловіка розшукують за скоєння злочину передбаченого ст. 185 ч. 3 Кримінального кодексу України «Крадіжка».



Тож, поліція просить при отриманні будь-якої інформації про місце перебування Верхуновича І.В. повідомити в нашу за телефонами: (03363) 2-12-63, 2-11-58, 2-12-80, 0685147424 або „102”.





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