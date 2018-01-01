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Волинянина розшукують за крадіжку

Волинянина розшукують за крадіжку
Поліція розшукує 22-річного жителя Турійська Верхуновича Ігоря
Вікторовича.

Про це інформує Турійське відділення поліції у facebook.

Молодого чоловіка розшукують за скоєння злочину передбаченого ст. 185 ч. 3 Кримінального кодексу України «Крадіжка».

Тож, поліція просить при отриманні будь-якої інформації про місце перебування Верхуновича І.В. повідомити в нашу за телефонами: (03363) 2-12-63, 2-11-58, 2-12-80, 0685147424 або „102”.

Волинянина розшукують за крадіжку

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Теги: поліція, розшук, Турійськ
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