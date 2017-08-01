На Волині стартує сезон полювання на пернатих

На Волині 4 серпня о 16-й годині відкривається сезон полювання на пернату дичину в мисливських угіддях.Дні полювання – субота й неділя, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Так, полювати дозволяється на норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів, черні червонодзьобої, нерозня, креха середнього, каменярки, казарок білощокої та червоноволої), лиску, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого, галстучника, пісочників, плавунців, баранця великого), голубів (крім голуба-синяка), гусок (крім гуски малої).Норма добування пернатої дичини одним мисливцем не повинна перевищувати: норців великих – 2, гусей – 3, качок – 5, лисок – 6, куликів та голубів – 10, перепелів – 15 голів.Допускатимуться до полювання лише ті мисливці, які мають перелік документів, передбачених ст. 14 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».Зокрема, під час здійснення полювання кожен мисливець повинен мати при собі:– посвідчення мисливця;– щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;– дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензію, відстрільну картку тощо);– відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання;– паспорти на собак мисливських порід у разі їх використання під час полювання.Відстрільні картки можна придбати у користувачів мисливських угідь.Охорону мисливського фонду від браконьєрства і контроль за дотриманням мисливцями правил полювання, норм добування та техніки безпеки забезпечуватимуть рейдові бригади, до складу яких входять представники державної лісової охорони, правоохоронних органів та єгерської служби користувачів мисливських угідь.