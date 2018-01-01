У Луцьку «відтермінували» роздільний збір сміття

У Луцьку реалізацію програми з роздільного збору сміття, початок якої анонсували на 1 липня, відклали, адже і досі тривають підготовчі роботи.Про це йшлося під час сесії Луцькради 25 липня.У холі обговорення статуту комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» депутати висловили низку зауважень до того, що у місті сміття лежить «місяцями», а також, що після забирання баків сміття залишається довкола.Депутатпригадала, що нещодавно місто просто «закидали» листівками від міськради про роздільний збір сміття. Там ішлося, що з 1 липня стартує відповідна програма. Однак, на практиці наразі про роздільний збір сміття не йдеться. Тож Вусенко перепитала, коли роздільний збір сміття реально впровадять у місті.Представниця комунального підприємства зазначила, що наразі триває підготовчий етап, тож реалізацію перенесли на певний термін. Однак часових рамок посадовець не назвала.«Даним питанням нині займається департамент житлово-комунального господарства. Зараз власне, там контейнери нові отримують і так далі. Тобто, по суті, процес йде», - сказав заступник міського голови. За його словами, на даному етапі «Луцькспецкомунтранс» ще не вступив у «гру».«Рано чи пізно ми перейдемо до роздільного збору сміття», - додав виконувач обов’язків міського голови