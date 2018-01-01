На Волині обікрали пенсіонерку, коли вона була на городі

У 68-річної жительки села Кам’януха Маневицького району з будинку "винесли" гроші.Встановлено, що заявниця працювала на городі біля хати. Помешкання на час її відсутності було відчинено. Увечері, коли вона повернулася до будинку, виявила зникнення 10 тисяч гривень. Жінка одразу звернулася із заявою про крадіжку до поліції, - інформує ГУНП у Волинській області.Правоохоронці встановили, що до крадіжки може бути причетний чоловік приблизно 35 років, смуглий із чорним волоссям, який заїжджав у село Кам’януха на автомобілі Opel Vectra сірого кольору, на іноземній реєстрації.Тож, поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування цього чоловіка чи автомобіля просимо невідкладно телефонувати до поліції.