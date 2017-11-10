Будівельники, які ремонтували двір у Луцьку, «забули» про підходи до житла

У Луцьку в одному у дворі будинку на вулиці Даньшина, 2 підрядник, ремонтуючи прибудинкову територію, не облаштував відповідних підходів до під'їздів.Про це під час сесії Луцькради 25 липня повідомила депутатУ депутатському запиті вона поцікавилася інформацією щодо планів на завершення робіт на прибудинковій території за вказаною адресою. Там проклали асфальт, але не облаштували підходи до під'їздів. Через це діти, мами з візками, а також люди із інвалідністю мають труднощі.«Окрім того, підрядником, який виконував ремонт за даною адресою, було пошкоджено покриття поштових скриньок, які він обіцяв поновити», - розповіла Вусенко. Однак, наразі цього не зробили, тому місце поштових відправлень нищиться.Тому вона просила надати інформацію, хто виконував тут роботи, та хто підписував акти прийому робіт, аби виправити ці недопрацювання.Депутати підтримали запит колеги.