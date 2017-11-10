вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Будівельники, які ремонтували двір у Луцьку, «забули» про підходи до житла

Будівельники, які ремонтували двір у Луцьку, «забули» про підходи до житла
У Луцьку в одному у дворі будинку на вулиці Даньшина, 2 підрядник, ремонтуючи прибудинкову територію, не облаштував відповідних підходів до під'їздів.

Про це під час сесії Луцькради 25 липня повідомила депутат Юлія Вусенко.

У депутатському запиті вона поцікавилася інформацією щодо планів на завершення робіт на прибудинковій території за вказаною адресою. Там проклали асфальт, але не облаштували підходи до під'їздів. Через це діти, мами з візками, а також люди із інвалідністю мають труднощі.

«Окрім того, підрядником, який виконував ремонт за даною адресою, було пошкоджено покриття поштових скриньок, які він обіцяв поновити», - розповіла Вусенко. Однак, наразі цього не зробили, тому місце поштових відправлень нищиться.

Тому вона просила надати інформацію, хто виконував тут роботи, та хто підписував акти прийому робіт, аби виправити ці недопрацювання.

Депутати підтримали запит колеги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, прибудинкова територія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Півтори тисячі волинян молитимуться за помісну церкву у Києві
Сьогодні, 11:00
Як і де у Луцьку оселилися перші роми
Сьогодні, 10:55
Будівельники, які ремонтували двір у Луцьку, «забули» про підходи до житла
Сьогодні, 10:46
На Волині обікрали пенсіонерку, коли вона була на городі
Сьогодні, 10:36
У Луцьку «відтермінували» роздільний збір сміття
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
«Про нас ніби забули»: лучани просять відремонтувати прибудинкову територію «Про нас ніби забули»: лучани просять відремонтувати прибудинкову територію
10 квітень, 10:39
Яма на ямі: лучанин показав жахливий двір у центрі міста Яма на ямі: лучанин показав жахливий двір у центрі міста
17 лютий, 15:05
У Луцьку півстоліття не ремонтують двір У Луцьку півстоліття не ремонтують двір
10 листопад, 2017, 17:10
У Луцьку комунальники не встигають зробити ремонт 50 дворів У Луцьку комунальники не встигають зробити ремонт 50 дворів
29 листопад, 2016, 04:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Інвестор» пропонує квартири за акційними цінами. ФОТО*
Сьогодні, 11:54
 0
У Кременчуці дерево придавило сім'ю на дитячому майданчику
Сьогодні, 11:53
 0
Добивав кухонною дошкою: суд повідомив подробиці вбивства у Ковелі
Сьогодні, 11:42
 0
У Києві колишній військовий вчинив самопідпал. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
 0
Луцький двір постійно затоплює під час дощу
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8