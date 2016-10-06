Як і де у Луцьку оселилися перші роми





Про це йдеться у публікації



Голова громадської організації ромів Волині «Терне рома» Тетяна Логвинюк розповіла, що кільком сім’ям дали землю та матеріали, і дозволили будуватися біля цукрового заводу. Завод тоді тільки зводили, й там була робота.



Про це згадує й Ліда Коржевич, донька коваля Сергія Коржевича, родина якого оселилася тоді в будинках-бараках біля цукрового.



«Біля Цукрового заводу такі бараки були, як сараї. Там жили і ходили на роботу на завод. Потім самі побудували барак на три сім’ї. Батько мав також свою кухню. Вночі працював на заводі, а вдень – у кузні, у дві зміни. Люди приїжджали до нього до хати: плуги та інші речі робив, що кому треба», - пригадує жінка.



Біля цукрового заводу опинилися ті ромські родини, які у 1950-х роках кочували неподалік Луцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після виходу в СРСР у 1956 році закону про осілість («О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством»), у Луцьку поселилися перші роми.Про це йдеться у публікації Хронік Любарта Голова громадської організації ромів Волині «Терне рома»розповіла, що кільком сім’ям дали землю та матеріали, і дозволили будуватися біля цукрового заводу. Завод тоді тільки зводили, й там була робота.Про це згадує й, донька коваля, родина якого оселилася тоді в будинках-бараках біля цукрового.«Біля Цукрового заводу такі бараки були, як сараї. Там жили і ходили на роботу на завод. Потім самі побудували барак на три сім’ї. Батько мав також свою кухню. Вночі працював на заводі, а вдень – у кузні, у дві зміни. Люди приїжджали до нього до хати: плуги та інші речі робив, що кому треба», - пригадує жінка.Біля цукрового заводу опинилися ті ромські родини, які у 1950-х роках кочували неподалік Луцька.

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