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Як і де у Луцьку оселилися перші роми

Як і де у Луцьку оселилися перші роми
Після виходу в СРСР у 1956 році закону про осілість («О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством»), у Луцьку поселилися перші роми.

Про це йдеться у публікації Хронік Любарта.

Голова громадської організації ромів Волині «Терне рома» Тетяна Логвинюк розповіла, що кільком сім’ям дали землю та матеріали, і дозволили будуватися біля цукрового заводу. Завод тоді тільки зводили, й там була робота.

Про це згадує й Ліда Коржевич, донька коваля Сергія Коржевича, родина якого оселилася тоді в будинках-бараках біля цукрового.

«Біля Цукрового заводу такі бараки були, як сараї. Там жили і ходили на роботу на завод. Потім самі побудували барак на три сім’ї. Батько мав також свою кухню. Вночі працював на заводі, а вдень – у кузні, у дві зміни. Люди приїжджали до нього до хати: плуги та інші речі робив, що кому треба», - пригадує жінка.

Біля цукрового заводу опинилися ті ромські родини, які у 1950-х роках кочували неподалік Луцька.

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Теги: роми, Луцьк
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