Волинського залізничника взяли під варту у Росії

Сергій Бугайчук.



Про це повідомив Марк Фейгін, громадський захисник незаконно засудженого в РФ журналіста агентства Романа Сущенка, посилаючись на «Постанову про обрання запобіжного заходу Бугайчуку С. Н.», - пише



«З'явилася нова історія з українським заручником у Росії. Це провідник з Рівного Сергій Бугайчук. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою». Простіше кажучи, сидить у СІЗО Лефортово. І тут у черзі на відвідування (Романа Сущенка — ред.) я поспілкувався з його дружиною», — сказав Фейгін.



Бугайчука — провідника, який працює у пасажирському вагонному депо «Ковель», — було затримано 11 липня 2018 року. Йому інкримінують те, що він у складі групи осіб із трьох чоловік (одного з яких названо лише на ім'я) нібито переправляв через українсько-російський кордон для подальшого перепродажу зброю — пістолет Glock 19, а також 10 стволів до пістолета «Макаров».



Цю справу ведуть співробітники Слідчого управління ФСБ Росії. Бугайчуку інкримінується ст. 222 Кримінального кодексу РФ (незаконне придбання, передавання, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів), ч. 3 (діяння, вчинені організованою групою). У постанові про його арешт вказується, що за «тяжкий злочин», в якому його звинувачують, передбачено «безальтернативне покарання» на строк більше трьох років. Однак у ч. 3 ст. 222 КК РФ йдеться, що відповідний злочин «карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років зі штрафом».



При цьому винним в інкримінованому діянні Бугайчук себе не визнав. На перших засіданнях суду йому було надано «адвоката за призначенням». Як повідомив Фейгін, у даний час Консульство України вже зайняте пошуком для захисту Бугайчука адвоката за угодою.



Як повідомлялося, Марк Фейгін позбавлений у Росії статусу адвоката, однак він допущений до процесу у справі незаконно затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка як громадський захисник. Раніше Фейгін захищав українських політв'язнів Надію Савченко, Мустафу Джемілєва, Ільмі Умерова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У СІЗО в Москві з'явився ще один українець, затриманий ФСБ Росії, — провідник з РівногоПро це повідомив Марк Фейгін, громадський захисник незаконно засудженого в РФ журналіста агентства Романа Сущенка, посилаючись на «Постанову про обрання запобіжного заходу Бугайчуку С. Н.», - пише Укрінформ «З'явилася нова історія з українським заручником у Росії. Це провідник з Рівного Сергій Бугайчук. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою». Простіше кажучи, сидить у СІЗО Лефортово. І тут у черзі на відвідування (Романа Сущенка — ред.) я поспілкувався з його дружиною», — сказав Фейгін.Бугайчука — провідника, який працює у пасажирському вагонному депо «Ковель», — було затримано 11 липня 2018 року. Йому інкримінують те, що він у складі групи осіб із трьох чоловік (одного з яких названо лише на ім'я) нібито переправляв через українсько-російський кордон для подальшого перепродажу зброю — пістолет Glock 19, а також 10 стволів до пістолета «Макаров».Цю справу ведуть співробітники Слідчого управління ФСБ Росії. Бугайчуку інкримінується ст. 222 Кримінального кодексу РФ (незаконне придбання, передавання, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів), ч. 3 (діяння, вчинені організованою групою). У постанові про його арешт вказується, що за «тяжкий злочин», в якому його звинувачують, передбачено «безальтернативне покарання» на строк більше трьох років. Однак у ч. 3 ст. 222 КК РФ йдеться, що відповідний злочин «карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років зі штрафом».При цьому винним в інкримінованому діянні Бугайчук себе не визнав. На перших засіданнях суду йому було надано «адвоката за призначенням». Як повідомив Фейгін, у даний час Консульство України вже зайняте пошуком для захисту Бугайчука адвоката за угодою.Як повідомлялося, Марк Фейгін позбавлений у Росії статусу адвоката, однак він допущений до процесу у справі незаконно затриманого в РФ українського журналіста Романа Сущенка як громадський захисник. Раніше Фейгін захищав українських політв'язнів Надію Савченко, Мустафу Джемілєва, Ільмі Умерова.

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