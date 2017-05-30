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Ніж у груди: п'яний волинянин важко поранив дружину

Ніж у груди: п'яний волинянин важко поранив дружину
На Волині чоловік п'яний чоловік кинув ножа у свою дружину.

25 липня, у селищі Торчин Луцького району п'яний чоловік ледь не вкоротив віку 44-річний дружині, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Інцидент трапився біля 19 години, за місцем проживання подружжя.

Під час сварки, 43-річний житель Луцького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, кинув у свою дружину ножем.

Жінку госпіталізували. Медики діагностували у неї колото-різану рану грудної клітки.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Теги: кримінал, ніж, алкоголь
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