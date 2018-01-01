У Луцьку легковик збив пенсіонерку: жінку госпіталізували
Сьогодні, 12:12
У Луцьку, на проспекті Відродження, легковик Renault Megane збив 64-річну місцеву жительку.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Зазначають, що пенсіонерка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході.
За кермом легковика перебував 34-річний житель Луцького району.
Постраждалу госпіталізували.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Зазначають, що пенсіонерка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході.
За кермом легковика перебував 34-річний житель Луцького району.
Постраждалу госпіталізували.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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