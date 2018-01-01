У Луцьку легковик збив пенсіонерку: жінку госпіталізували





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



Зазначають, що пенсіонерка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході.



За кермом легковика перебував 34-річний житель Луцького району.



Постраждалу госпіталізували.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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