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У Луцьку легковик збив пенсіонерку: жінку госпіталізували

У Луцьку легковик збив пенсіонерку: жінку госпіталізували
У Луцьку, на проспекті Відродження, легковик Renault Megane збив 64-річну місцеву жительку.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Зазначають, що пенсіонерка перетинала проїжджу частину по пішохідному переході.

За кермом легковика перебував 34-річний житель Луцького району.

Постраждалу госпіталізували.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: аварія, ДТП, Волинь, Луцьк
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