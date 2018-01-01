Волинська школярка отримала стипендію від Президента





Про це йдеться в указі Петра Порошенка про призначення стипендій Президента України переможцям VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.



Так, Олені Мельничук призначили стипендію строком на один рік.



Олена вчиться у 5-ому класі навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І - ІІІ ступеня - дитячий садок" с.Заліси, що у Ратнівському районі.

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