Волинська школярка отримала стипендію від Президента
Сьогодні, 11:20
Школярка з Ратнівського району цілий рік отримуватиме президентську стипендію.
Про це йдеться в указі Петра Порошенка про призначення стипендій Президента України переможцям VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Так, Олені Мельничук призначили стипендію строком на один рік.
Олена вчиться у 5-ому класі навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І - ІІІ ступеня - дитячий садок" с.Заліси, що у Ратнівському районі.
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Про це йдеться в указі Петра Порошенка про призначення стипендій Президента України переможцям VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Так, Олені Мельничук призначили стипендію строком на один рік.
Олена вчиться у 5-ому класі навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І - ІІІ ступеня - дитячий садок" с.Заліси, що у Ратнівському районі.
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