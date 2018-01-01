вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська школярка отримала стипендію від Президента

Волинська школярка отримала стипендію від Президента
Школярка з Ратнівського району цілий рік отримуватиме президентську стипендію.

Про це йдеться в указі Петра Порошенка про призначення стипендій Президента України переможцям VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Так, Олені Мельничук призначили стипендію строком на один рік.

Олена вчиться у 5-ому класі навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І - ІІІ ступеня - дитячий садок" с.Заліси, що у Ратнівському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: освіта, гроші, діти, Петро Порошенко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький двір постійно затоплює під час дощу
Сьогодні, 11:35
У селі на Волині вчинив самогубство молодий чоловік
Сьогодні, 11:25
Волинська школярка отримала стипендію від Президента
Сьогодні, 11:20
На Волині спіймали серійного злодія
Сьогодні, 11:13
У Луцьку киянин збив велосипедиста
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
На Волині чоловік поцупив гроші зі скарбнички дитини і отримав «умовне» На Волині чоловік поцупив гроші зі скарбнички дитини і отримав «умовне»
18 липень, 12:23
Мами волинських випускників підірвали мережу запальними танцями. ВІДЕО Мами волинських випускників підірвали мережу запальними танцями. ВІДЕО
01 липень, 15:45
На стіні волинського садочка з'явиться гігантське графіті На стіні волинського садочка з'явиться гігантське графіті
01 липень, 15:08
Батьки не можуть примусово збирати гроші у школі, - луцька депутатка Батьки не можуть примусово збирати гроші у школі, - луцька депутатка
25 червень, 17:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Інвестор» пропонує квартири за акційними цінами. ФОТО*
Сьогодні, 11:54
 0
У Кременчуці дерево придавило сім'ю на дитячому майданчику
Сьогодні, 11:53
 0
Добивав кухонною дошкою: суд повідомив подробиці вбивства у Ковелі
Сьогодні, 11:42
 0
У Києві колишній військовий вчинив самопідпал. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
 0
Луцький двір постійно затоплює під час дощу
Сьогодні, 11:35
 0
Медіа
відео
1/8