У селі на Волині вчинив самогубство молодий чоловік





Як інформують у поліції, повідомлення про самогубство 25 липня надійшло від його дружини, - пише



Зайшовши до будинку, жінка побачила свого чоловіка у петлі, яку він закинув за балку біля дверей.



За період спільного проживання, як зазначила дружина, її чоловік частенько прикладався до оковитої.

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