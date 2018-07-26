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У селі на Волині вчинив самогубство молодий чоловік

У селі на Волині вчинив самогубство молодий чоловік
У селі Коритниця Володимир-Волинського району 29-річний чоловік наклав на себе руки.

Як інформують у поліції, повідомлення про самогубство 25 липня надійшло від його дружини, - пише Володимир медіа.

Зайшовши до будинку, жінка побачила свого чоловіка у петлі, яку він закинув за балку біля дверей.

За період спільного проживання, як зазначила дружина, її чоловік частенько прикладався до оковитої.

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Теги: самогубство, чоловік
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