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У Києві колишній військовий вчинив самопідпал. ВІДЕО

У Києві колишній військовий вчинив самопідпал. ВІДЕО
Колишній військовослужбовець Збройних сил України Сергій Ульянов підпалив себе біля Міністерства оборони на знак протесту проти звільнення його з армії.

Він заявив, що був звільнений з армії і безуспішно добивався відновлення, - передає УНІАН.

Таким кроком Ульянов хотів привернути увагу до своєї ситуації, а також інших військовослужбовців. Його намагалися зупинити інші військовослужбовці, проте він вирвався і облив себе горючою рідиною і підпалив.

Пожежні і військові швидко загасили вогонь, викликали швидку допомогу і надали йому першу медичну допомогу. На даний момент лікарі надають допомогу Ульянову. Напередодні громадська організація «Українське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у м. Києві та Київській області» повідомила, що старший солдат Сергій Ульянов оголосив про намір 26 липня вчинити самоспалення.

Як зазначили в організації, до такого кроку його спонукало «небажання Командування ССО ЗС України виконати вимоги Конституції та ряду законів України, Статут ЗС України, що спричинило ряд порушень щодо групи військовослужбовців, які були звільнені з лав ЗС України всупереч чинному законодавству України». «У випадку загострення чи неусунення цього конфлікту можуть постраждати військовослужбовці, репутація керівництва ЗС України, а також міжнародна репутація нашої Батьківщини, що є неприпустимим в умовах війни. Вважаємо, що цю ситуація ще може бути врегульована шляхом досягнення компромісу без надзвичайної її радикалізації», - заявили у громадській організації. У громадській організації закликали міністра оборони Степана Полторака і начальника Генерального штабу ЗСУ Віктора Муженка втрутитись у ситуацію.


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Теги: самопідпал, військовий
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