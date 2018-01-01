«Інвестор» пропонує квартири за акційними цінами. ФОТО*
Сьогодні, 11:54
У житлових комплексах будівельної компанії «Інвестор» – акційні ціни на просторі та комфортні квартири.
Цією можливістю всі охочі можуть скористатися лише до кінця липня, - пише Перший.
Зауважимо, що спеціальні пропозиції у компанії діють перед раніше анонсованим підняттям вартості на квартири, яке відбудеться вже 1 серпня 2018 року.
Нагадаємо, раніше видання писало про дворівневу чотирикімнатну квартиру площею 132,2 кв.м в житловому комплексі «Юпітер».
Але на цьому приємні сюрпризи не закінчуються, адже у будівельної компанії є й інші цікаві пропозиції.
ЖК «ЮПІТЕР»
У житловому комплексі «Юпітер» пропонують купити 4-кімнатну квартиру площею 108,24 кв.м. Її акційна ціна – 45 000$.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Космічне» знайомство сусідів: перший будинок ЖК «Юпітер» офіційно відкрили. ФОТО
Якщо клієнт не має можливості повністю сплатити суму, то будівельна компанія пропонує відтермінування до вересня 2019 року, тобто до здачі об’єкта в експлуатацію.
Перший внесок обов’язково має бути 50% – 22 500$. Далі щомісячний платіж становитиме 1 500$. У такий спосіб майбутні власники квартир зможуть зекономити 691 гривню на квадратному метрі.
При відтермінуванні на 24 місяці вартість квартири становитиме 46 000$.
Після першого внеску 50% – 23 000$ щомісячний платіж становитиме 958$.
Ще один варіант придбання житла - іпотека від Кредобанку. Термін кредиту – до 20 років. Охочі ж можуть оформити його і на 5, 10, 15 років, залежно від визначеного терміну розраховуватимуть і щомісячний платіж.
У відділі продажів «Інвестора» розрахували також суму сплати за іпотекою на 20 років. При першому внеску 30% (13 500$) інші 70% (31 500$) «розбиваються» на місячний платіж від 390,4$.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іпотека від «Інвестора»: плати за власну квартиру менше, ніж за орендовану
ЖК «ОРІОН»
Якщо ви хочете жити у квадрохаусі, то будівельна компанія «Інвестор» пропонує 4-кімнатну квартиру у ЖК «Оріон» площею 139,06 кв.м. за акційною ціною 59 000$.
Читайте також: «Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу - квадрохауси.
Якщо майбутній власник квартири готовий відразу сплатити всі 100%, то для нього діятиме знижка, відтак, квартира вартуватиме лише 57 000$.
До слова, у Луцьку на вулиці Чернишевського триває розбудова житлового комплексу «Оріон».
Є два варіанти відтермінування платежів при купівлі квадрохаусу: на 12 та 24 місяці. Перший внесок – 50%. Тобто, якщо відтерміновувати на рік, то він становитиме 29 500$, а щомісячний платіж – 2 458$. При відтермінуванні на два роки ціна на квартиру становитиме 60 000 $, а щомісяця потрібно буде сплачувати 1 250$.
ЖК «СУПЕРНОВА»
Ще однією чудовою пропозицією від «Інвестора» є 3-кімнатна квартира площею 136,8 кв.м. у житловому комплексі «Супернова».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як розбудовують ЖК «Супернова».
Загалом квартира вартує 65 770$. Потенційним покупцям пропонують взяти її в іпотеку на вигідних умовах у Кредобанку. При першому внеску 30%, тобто 19 731$, інші 70% (46 038,5$) «розбиваються» на 20 років.
Відповідно щомісячний платіж орієнтовно становитиме 570,2$.
Нагадаємо, що ЖК «Супернову» зводять у кварталі з низькою густотою населення, чистому та охайному, поряд з парком.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Проект, який змінив стереотипи, – Андрій Разумовський про «Супернову»
Крім того, в «Суперновій» продаються двокімнатні квартири, площею 69,5 кв.м. в першому, другому та третьому будинках на 9 та 10 поверхах. Вартість 1 кв.м. від 13 000 грн.
ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»
У ЖК «Парковий квартал» також є спеціальна пропозиція для ковельчан: 1-кімнатна квартира загальною площею 40,2 м.кв. за 16 000 $.
Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Глібова, 8б триває будівництво ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал», де можна обрати житло на будь-який смак та згідно ваших вподобань. Перший та другий будинки ЖК «Парковий квартал» здано в експлуатацію, наразі мешканці роблять ремонти у своїх оселях.
Щоб отримати консультацію щодо всіх акційних пропозицій місяця, телефонуйте:
096 030 20 10
Адреса відділів продажу Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Глібова, 8Б, м. Ковель
Facebook: Будівельна компанія Інвестор.
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Також додаткову інформацію щодо іпотечного кредитування можна отримати у відділенні «Кредобанку»:
Луцьк, вул. Лесі Українки, 28А
телефон: (0332) 77-65-11, (050) 506-43-49.
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Цією можливістю всі охочі можуть скористатися лише до кінця липня, - пише Перший.
Зауважимо, що спеціальні пропозиції у компанії діють перед раніше анонсованим підняттям вартості на квартири, яке відбудеться вже 1 серпня 2018 року.
Нагадаємо, раніше видання писало про дворівневу чотирикімнатну квартиру площею 132,2 кв.м в житловому комплексі «Юпітер».
Але на цьому приємні сюрпризи не закінчуються, адже у будівельної компанії є й інші цікаві пропозиції.
ЖК «ЮПІТЕР»
У житловому комплексі «Юпітер» пропонують купити 4-кімнатну квартиру площею 108,24 кв.м. Її акційна ціна – 45 000$.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Космічне» знайомство сусідів: перший будинок ЖК «Юпітер» офіційно відкрили. ФОТО
Якщо клієнт не має можливості повністю сплатити суму, то будівельна компанія пропонує відтермінування до вересня 2019 року, тобто до здачі об’єкта в експлуатацію.
Перший внесок обов’язково має бути 50% – 22 500$. Далі щомісячний платіж становитиме 1 500$. У такий спосіб майбутні власники квартир зможуть зекономити 691 гривню на квадратному метрі.
При відтермінуванні на 24 місяці вартість квартири становитиме 46 000$.
Після першого внеску 50% – 23 000$ щомісячний платіж становитиме 958$.
Ще один варіант придбання житла - іпотека від Кредобанку. Термін кредиту – до 20 років. Охочі ж можуть оформити його і на 5, 10, 15 років, залежно від визначеного терміну розраховуватимуть і щомісячний платіж.
У відділі продажів «Інвестора» розрахували також суму сплати за іпотекою на 20 років. При першому внеску 30% (13 500$) інші 70% (31 500$) «розбиваються» на місячний платіж від 390,4$.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іпотека від «Інвестора»: плати за власну квартиру менше, ніж за орендовану
ЖК «ОРІОН»
Якщо ви хочете жити у квадрохаусі, то будівельна компанія «Інвестор» пропонує 4-кімнатну квартиру у ЖК «Оріон» площею 139,06 кв.м. за акційною ціною 59 000$.
Читайте також: «Інвестор» будує в Луцьку житло нового типу - квадрохауси.
Якщо майбутній власник квартири готовий відразу сплатити всі 100%, то для нього діятиме знижка, відтак, квартира вартуватиме лише 57 000$.
До слова, у Луцьку на вулиці Чернишевського триває розбудова житлового комплексу «Оріон».
Є два варіанти відтермінування платежів при купівлі квадрохаусу: на 12 та 24 місяці. Перший внесок – 50%. Тобто, якщо відтерміновувати на рік, то він становитиме 29 500$, а щомісячний платіж – 2 458$. При відтермінуванні на два роки ціна на квартиру становитиме 60 000 $, а щомісяця потрібно буде сплачувати 1 250$.
ЖК «СУПЕРНОВА»
Ще однією чудовою пропозицією від «Інвестора» є 3-кімнатна квартира площею 136,8 кв.м. у житловому комплексі «Супернова».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як розбудовують ЖК «Супернова».
Загалом квартира вартує 65 770$. Потенційним покупцям пропонують взяти її в іпотеку на вигідних умовах у Кредобанку. При першому внеску 30%, тобто 19 731$, інші 70% (46 038,5$) «розбиваються» на 20 років.
Відповідно щомісячний платіж орієнтовно становитиме 570,2$.
Нагадаємо, що ЖК «Супернову» зводять у кварталі з низькою густотою населення, чистому та охайному, поряд з парком.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Проект, який змінив стереотипи, – Андрій Разумовський про «Супернову»
Крім того, в «Суперновій» продаються двокімнатні квартири, площею 69,5 кв.м. в першому, другому та третьому будинках на 9 та 10 поверхах. Вартість 1 кв.м. від 13 000 грн.
ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»
У ЖК «Парковий квартал» також є спеціальна пропозиція для ковельчан: 1-кімнатна квартира загальною площею 40,2 м.кв. за 16 000 $.
Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Глібова, 8б триває будівництво ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал», де можна обрати житло на будь-який смак та згідно ваших вподобань. Перший та другий будинки ЖК «Парковий квартал» здано в експлуатацію, наразі мешканці роблять ремонти у своїх оселях.
Щоб отримати консультацію щодо всіх акційних пропозицій місяця, телефонуйте:
096 030 20 10
Адреса відділів продажу Будівельної компанії «Інвестор»:
вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Глібова, 8Б, м. Ковель
Facebook: Будівельна компанія Інвестор.
Instagram: bud.investor
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Також додаткову інформацію щодо іпотечного кредитування можна отримати у відділенні «Кредобанку»:
Луцьк, вул. Лесі Українки, 28А
телефон: (0332) 77-65-11, (050) 506-43-49.
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