Волинські лісівники внесли більше 150 мільйонів гривень до бюджету країни за півроку

Волинські лісівники прозвітувалися за внесення до бюджету країни за перше півріччя 2018 року.Протягом І півріччя 2018 року підприємства ОУЛМГ загалом внесли до бюджету та сплатили податку 154,6 млн грн, - пишуть у прес-службі волинських лісівників.Якщо говорити детально: 60,9 млн грн сплатили до Державного бюджету, 54,8 млн грн – податки та платежі до місцевих бюджетів, а сума єдиного соціального внеску становить 38,9 млн грн.Таким чином лісогосподарські підприємства зберігають статус бюджетоутворюючих у кожному районі.Позитивними є також динамічні показники рівня середньої заробітної плати. Зокрема за перше півріччя 2018 року середня зарплата працівників лісгоспів сягає 9400 грн. На початку року її рівень становив 9000 грн.Наявність таких позитивних тенденцій пов’язана із нарощенням обсягів реалізації продукції. Зокрема за І півріччя реалізовано продукції на суму 637,9 млн грн. Минулого року цей показник становив 445,8 млн грн. Темп росту до відповідного періоду минулого року – 143,1%.