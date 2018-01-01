На Волині розшукують психічнохворого чоловіка

Осадчука Юрія Степановича жителя села Верхи Камінь-Каширського району, який ще на початку липня пішов з дому і не повернувся.



Про це повідомляє



Наразі поліцейські намагаються встановити місцезнаходження безвісті зниклого 36-річного чоловіка.



Він має психічні розлади, є інвалідом дитинства. А з дому пішов, щоб уникнути лікування.



Востаннє його бачили на вокзалі в Ковелі близько тижня тому. Зазначається, що може перебувати разом з циганами, схильний до крадіжок.



Був одягнутий в синю балонову куртку та сині джинси.



Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування даної особи просять повідомляти до Камінь-Каширського відділу поліції за телефонами: 068-33-55-399, 0985831420 або по лінії «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукуєжителя села Верхи Камінь-Каширського району, який ще на початку липня пішов з дому і не повернувся.Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції Наразі поліцейські намагаються встановити місцезнаходження безвісті зниклого 36-річного чоловіка.Він має психічні розлади, є інвалідом дитинства. А з дому пішов, щоб уникнути лікування.Востаннє його бачили на вокзалі в Ковелі близько тижня тому. Зазначається, що може перебувати разом з циганами, схильний до крадіжок.Був одягнутий в синю балонову куртку та сині джинси.Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування даної особи просять повідомляти до Камінь-Каширського відділу поліції за телефонами: 068-33-55-399, 0985831420 або по лінії «102».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію