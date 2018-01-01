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На Волині розшукують психічнохворого чоловіка

На Волині розшукують психічнохворого чоловіка
Поліція розшукує Осадчука Юрія Степановича жителя села Верхи Камінь-Каширського району, який ще на початку липня пішов з дому і не повернувся.

Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.

Наразі поліцейські намагаються встановити місцезнаходження безвісті зниклого 36-річного чоловіка.

Він має психічні розлади, є інвалідом дитинства. А з дому пішов, щоб уникнути лікування.

Востаннє його бачили на вокзалі в Ковелі близько тижня тому. Зазначається, що може перебувати разом з циганами, схильний до крадіжок.

Був одягнутий в синю балонову куртку та сині джинси.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування даної особи просять повідомляти до Камінь-Каширського відділу поліції за телефонами: 068-33-55-399, 0985831420 або по лінії «102».


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Теги: розшук, волинянин
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