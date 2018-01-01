На Волині розшукують психічнохворого чоловіка
Сьогодні, 12:04
Поліція розшукує Осадчука Юрія Степановича жителя села Верхи Камінь-Каширського району, який ще на початку липня пішов з дому і не повернувся.
Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Наразі поліцейські намагаються встановити місцезнаходження безвісті зниклого 36-річного чоловіка.
Він має психічні розлади, є інвалідом дитинства. А з дому пішов, щоб уникнути лікування.
Востаннє його бачили на вокзалі в Ковелі близько тижня тому. Зазначається, що може перебувати разом з циганами, схильний до крадіжок.
Був одягнутий в синю балонову куртку та сині джинси.
Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування даної особи просять повідомляти до Камінь-Каширського відділу поліції за телефонами: 068-33-55-399, 0985831420 або по лінії «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Камінь-Каширський відділ поліції.
Наразі поліцейські намагаються встановити місцезнаходження безвісті зниклого 36-річного чоловіка.
Він має психічні розлади, є інвалідом дитинства. А з дому пішов, щоб уникнути лікування.
Востаннє його бачили на вокзалі в Ковелі близько тижня тому. Зазначається, що може перебувати разом з циганами, схильний до крадіжок.
Був одягнутий в синю балонову куртку та сині джинси.
Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування даної особи просять повідомляти до Камінь-Каширського відділу поліції за телефонами: 068-33-55-399, 0985831420 або по лінії «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку легковик збив пенсіонерку: жінку госпіталізували
Сьогодні, 12:12
На Волині за день виявили дві несправні маршрутки
Сьогодні, 12:11
На Волині розшукують психічнохворого чоловіка
Сьогодні, 12:04
Волинські лісівники внесли більше 150 мільйонів гривень до бюджету країни за півроку
Сьогодні, 12:00
«Інвестор» пропонує квартири за акційними цінами. ФОТО*
Сьогодні, 11:54