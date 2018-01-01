На Волині за день виявили дві несправні маршрутки





25 липня, інспектори відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Волинській області спільно з працівниками Укртрансбезпеки у складі 2 мобільних груп оглянули 42 транспортних засоби, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.



Серед перевірених маршруток виявили 2 технічно несправних, 1 транспортних засіб якій не пройшов обов’язковий технічний контроль та більше 10 порушень законодавства, які допустили водії під час перевезення пасажирів.



На водіїв порушників склали необхідні адміністративні матеріали.

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