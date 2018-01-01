У Луцьку п'яний водій на «мерсі» врізався у припарковане авто. ФОТО





Автопригода трапилася у четвер, 26 липня, близько 12-ї ночі на вулиці Загородній.



Під час спілкування патрульні помітили у водія Mercedes ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на драгері показав 2,20 проміле алкоголю в крові.



На чоловіка склали відповідні адмінматеріали. Під час аварії ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій автомобіля Mercedes наїхав на припаркований автомобіль ЗАЗ.Автопригода трапилася у четвер, 26 липня, близько 12-ї ночі на вулиці Загородній.Під час спілкування патрульні помітили у водія Mercedes ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на драгері показав 2,20 проміле алкоголю в крові.На чоловіка склали відповідні адмінматеріали. Під час аварії ніхто не постраждав.

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