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У Луцьку п'яний водій на «мерсі» врізався у припарковане авто. ФОТО

У Луцьку п'яний водій на «мерсі» врізався у припарковане авто. ФОТО
У Луцьку водій автомобіля Mercedes наїхав на припаркований автомобіль ЗАЗ.

Автопригода трапилася у четвер, 26 липня, близько 12-ї ночі на вулиці Загородній.

Під час спілкування патрульні помітили у водія Mercedes ознаки алкогольного сп’яніння. Тест на драгері показав 2,20 проміле алкоголю в крові.

На чоловіка склали відповідні адмінматеріали. Під час аварії ніхто не постраждав.
У Луцьку п'яний водій на «мерсі» врізався у припарковане авто. ФОТО
У Луцьку п'яний водій на «мерсі» врізався у припарковане авто. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк
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