На Волині горіло кафе
Сьогодні, 12:46
В селі Нуйно Камінь-Каширського району горіло кафе.
Інцидент трапився 25 липня о 17:00, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
На місце події працював пожежно-рятувальний підрозділ. Пожежу локалізовано о 17:30, та повністю ліквідовано о 17:50.
Вогнем було знищено внутрішнє облицювання стін та стелі, пошкоджено товар та торгівельне обладнання. Причина пожежі - коротке замикання електричної мережі.
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Інцидент трапився 25 липня о 17:00, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
На місце події працював пожежно-рятувальний підрозділ. Пожежу локалізовано о 17:30, та повністю ліквідовано о 17:50.
Вогнем було знищено внутрішнє облицювання стін та стелі, пошкоджено товар та торгівельне обладнання. Причина пожежі - коротке замикання електричної мережі.
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