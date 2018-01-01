На Волині горіло кафе





Інцидент трапився 25 липня о 17:00, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.



На місце події працював пожежно-рятувальний підрозділ. Пожежу локалізовано о 17:30, та повністю ліквідовано о 17:50.



Вогнем було знищено внутрішнє облицювання стін та стелі, пошкоджено товар та торгівельне обладнання. Причина пожежі - коротке замикання електричної мережі.





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