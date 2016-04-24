У Ковелі неповнолітній вкрав імпортний велосипед





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.



У середу, 25 липня, до поліцейських із заявою звернувся 27-річний ковельчанин. Чоловік повідомив, що у нього викрали імпортний велосипед, вартістю 8 тисяч гривень, який він залишив без нагляду поблизу місцевого супермаркету.



Оперативники встановили, що до скоєння крадіжки причетний 16-річний житель Ковеля. Викрадений велосипед поліцейські вилучать та згодом повернуть власнику.



За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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