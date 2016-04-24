вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі неповнолітній вкрав імпортний велосипед

У Ковелі неповнолітній вкрав імпортний велосипед
Поліцейські затримали 16-річного ковельчанина, який вкрав велосипед у місцевого жителя.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У середу, 25 липня, до поліцейських із заявою звернувся 27-річний ковельчанин. Чоловік повідомив, що у нього викрали імпортний велосипед, вартістю 8 тисяч гривень, який він залишив без нагляду поблизу місцевого супермаркету.

Оперативники встановили, що до скоєння крадіжки причетний 16-річний житель Ковеля. Викрадений велосипед поліцейські вилучать та згодом повернуть власнику.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, Ковель, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Горохові освятили нову каплицю
Сьогодні, 13:50
Волинянина розшукують за крадіжку
Сьогодні, 13:41
У Ковелі неповнолітній вкрав імпортний велосипед
Сьогодні, 13:18
У «ПортCity» – парад супергероїв*
Сьогодні, 13:02
На Волині горіло кафе
Сьогодні, 12:46
Схожі новини
У волинянки вилучили майже 600 літрів контрафактного алкоголю. ФОТО У волинянки вилучили майже 600 літрів контрафактного алкоголю. ФОТО
18 липень, 10:55
У Ковелі знайшли п'янючого чоловіка, який лежав біля дороги. ФОТО У Ковелі знайшли п'янючого чоловіка, який лежав біля дороги. ФОТО
23 квітень, 10:49
У Ковелі зловмисник викрав у знайомих три тисячі гривень У Ковелі зловмисник викрав у знайомих три тисячі гривень
24 квітень, 2016, 18:18
Розшукують чоловіка, який зник у Луцьку. ФОТО Розшукують чоловіка, який зник у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 10:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хлопчик розбив голову чоловікові пляшкою, яку кинув з 8-го поверху
Сьогодні, 14:30
 0
Тіло закопав за хлівом: на Рівненщині чоловік вбив співмешканку
Сьогодні, 14:04
 0
Сумна історія з-під луцького мосту: на березі Стиру «зачаїлися» купи сміття
Сьогодні, 14:00
 0
У Горохові освятили нову каплицю
Сьогодні, 13:50
 0
Волинянина розшукують за крадіжку
Сьогодні, 13:41
 0
Медіа
відео
1/8