У Горохові освятили нову каплицю





Як розповів отець Роман, скульптура Діви Марії та хрест стояли у цій місцині вже давно. Проте з часом вони почали заростати зіллям, засмічуватись, - повідомили у прес-службі УПЦ КП.



Ініціатором розчищення території став директор ТзОВ «Еталон» Анатолій Клемба, адже сама капличка знаходиться на території цього підприємства.



Після того як її прибрали й облаштували, над зображенням установили накриття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Настоятель місцевої парафії Святителя Миколая Чудотворця протоієрей Роман Янів освятив каплицю Божої Матері на околиці Горохова.Як розповів отець Роман, скульптура Діви Марії та хрест стояли у цій місцині вже давно. Проте з часом вони почали заростати зіллям, засмічуватись, - повідомили у прес-службі УПЦ КП.Ініціатором розчищення території став директор ТзОВ «Еталон» Анатолій Клемба, адже сама капличка знаходиться на території цього підприємства.Після того як її прибрали й облаштували, над зображенням установили накриття.

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