У Горохові освятили нову каплицю
Сьогодні, 13:50
Настоятель місцевої парафії Святителя Миколая Чудотворця протоієрей Роман Янів освятив каплицю Божої Матері на околиці Горохова.
Як розповів отець Роман, скульптура Діви Марії та хрест стояли у цій місцині вже давно. Проте з часом вони почали заростати зіллям, засмічуватись, - повідомили у прес-службі УПЦ КП.
Ініціатором розчищення території став директор ТзОВ «Еталон» Анатолій Клемба, адже сама капличка знаходиться на території цього підприємства.
Після того як її прибрали й облаштували, над зображенням установили накриття.
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Як розповів отець Роман, скульптура Діви Марії та хрест стояли у цій місцині вже давно. Проте з часом вони почали заростати зіллям, засмічуватись, - повідомили у прес-службі УПЦ КП.
Ініціатором розчищення території став директор ТзОВ «Еталон» Анатолій Клемба, адже сама капличка знаходиться на території цього підприємства.
Після того як її прибрали й облаштували, над зображенням установили накриття.
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