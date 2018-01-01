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У Горохові освятили нову каплицю

У Горохові освятили нову каплицю
Настоятель місцевої парафії Святителя Миколая Чудотворця протоієрей Роман Янів освятив каплицю Божої Матері на околиці Горохова.

Як розповів отець Роман, скульптура Діви Марії та хрест стояли у цій місцині вже давно. Проте з часом вони почали заростати зіллям, засмічуватись, - повідомили у прес-службі УПЦ КП.

Ініціатором розчищення території став директор ТзОВ «Еталон» Анатолій Клемба, адже сама капличка знаходиться на території цього підприємства.

Після того як її прибрали й облаштували, над зображенням установили накриття.

У Горохові освятили нову каплицю

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Теги: церква, освячення
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