На Волині банда шахраїв нелегально розмитнювала автівки

На Волині банда впродовж 2015-2016 років незаконно розмитнювала автівки.Члени злочинної групи упродовж 2015-2016 років реалізовували протиправну схему із розмитнення та першої реєстрації транспортних засобів, ввезення на територію України яких заборонено Законом, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Для цього зловмисники створили та придбали низку суб’єктів господарювання, через які на підставі завідомо підроблених документів організували ввезення на митну територію України автомобілів, що не відповідають необхідному екологічному стандарту, з подальшим їх розмитненням та реалізацією.В іноземний документ на транспортний засіб учасники групи вносили зміни про відповідність автомобіля стандарту Євро 5, хоча в оригіналі такого документу містилась інформація, що транспортний засіб відповідає стандарту Євро 4.Потенційним покупцям шахраї повідомляли, що автомобілі ввезені з додержанням законодавства та можуть використовуватись на території України.Після викриття злочинної діяльності групи члени ОЗГ, яким у липні 2017 року повідомили про підозру у вчиненні злочинів, переховувалися від правоохоронців, відтак 24 липня 2018 року їх затримали й прокурори, звернувшись із клопотанням до суду, наполягають на обранні для них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.