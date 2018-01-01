На Волині банда шахраїв нелегально розмитнювала автівки
Сьогодні, 14:56
На Волині банда впродовж 2015-2016 років незаконно розмитнювала автівки.
Члени злочинної групи упродовж 2015-2016 років реалізовували протиправну схему із розмитнення та першої реєстрації транспортних засобів, ввезення на територію України яких заборонено Законом, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Для цього зловмисники створили та придбали низку суб’єктів господарювання, через які на підставі завідомо підроблених документів організували ввезення на митну територію України автомобілів, що не відповідають необхідному екологічному стандарту, з подальшим їх розмитненням та реалізацією.
В іноземний документ на транспортний засіб учасники групи вносили зміни про відповідність автомобіля стандарту Євро 5, хоча в оригіналі такого документу містилась інформація, що транспортний засіб відповідає стандарту Євро 4.
Потенційним покупцям шахраї повідомляли, що автомобілі ввезені з додержанням законодавства та можуть використовуватись на території України.
Після викриття злочинної діяльності групи члени ОЗГ, яким у липні 2017 року повідомили про підозру у вчиненні злочинів, переховувалися від правоохоронців, відтак 24 липня 2018 року їх затримали й прокурори, звернувшись із клопотанням до суду, наполягають на обранні для них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Члени злочинної групи упродовж 2015-2016 років реалізовували протиправну схему із розмитнення та першої реєстрації транспортних засобів, ввезення на територію України яких заборонено Законом, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Для цього зловмисники створили та придбали низку суб’єктів господарювання, через які на підставі завідомо підроблених документів організували ввезення на митну територію України автомобілів, що не відповідають необхідному екологічному стандарту, з подальшим їх розмитненням та реалізацією.
В іноземний документ на транспортний засіб учасники групи вносили зміни про відповідність автомобіля стандарту Євро 5, хоча в оригіналі такого документу містилась інформація, що транспортний засіб відповідає стандарту Євро 4.
Потенційним покупцям шахраї повідомляли, що автомобілі ввезені з додержанням законодавства та можуть використовуватись на території України.
Після викриття злочинної діяльності групи члени ОЗГ, яким у липні 2017 року повідомили про підозру у вчиненні злочинів, переховувалися від правоохоронців, відтак 24 липня 2018 року їх затримали й прокурори, звернувшись із клопотанням до суду, наполягають на обранні для них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
Волиняни приховують своє майно, щоб отримати соцдопомогу
Сьогодні, 14:57
У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 14:56
На Волині банда шахраїв нелегально розмитнювала автівки
Сьогодні, 14:56