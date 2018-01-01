вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині банда шахраїв нелегально розмитнювала автівки

На Волині банда шахраїв нелегально розмитнювала автівки
На Волині банда впродовж 2015-2016 років незаконно розмитнювала автівки.

Члени злочинної групи упродовж 2015-2016 років реалізовували протиправну схему із розмитнення та першої реєстрації транспортних засобів, ввезення на територію України яких заборонено Законом, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Для цього зловмисники створили та придбали низку суб’єктів господарювання, через які на підставі завідомо підроблених документів організували ввезення на митну територію України автомобілів, що не відповідають необхідному екологічному стандарту, з подальшим їх розмитненням та реалізацією.

В іноземний документ на транспортний засіб учасники групи вносили зміни про відповідність автомобіля стандарту Євро 5, хоча в оригіналі такого документу містилась інформація, що транспортний засіб відповідає стандарту Євро 4.

Потенційним покупцям шахраї повідомляли, що автомобілі ввезені з додержанням законодавства та можуть використовуватись на території України.

Після викриття злочинної діяльності групи члени ОЗГ, яким у липні 2017 року повідомили про підозру у вчиненні злочинів, переховувалися від правоохоронців, відтак 24 липня 2018 року їх затримали й прокурори, звернувшись із клопотанням до суду, наполягають на обранні для них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бляхи, розмитнення, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
Волиняни приховують своє майно, щоб отримати соцдопомогу
Сьогодні, 14:57
У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 14:56
На Волині банда шахраїв нелегально розмитнювала автівки
Сьогодні, 14:56
Хлопчик розбив голову чоловікові пляшкою, яку кинув з 8-го поверху
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
Ніж у груди: п'яний волинянин важко поранив дружину Ніж у груди: п'яний волинянин важко поранив дружину
Сьогодні, 11:05
НАБУ отримало доступ до телефонів Рачкова НАБУ отримало доступ до телефонів Рачкова
Сьогодні, 06:58
Полон у квартирі: засудили лучанина, який знущався над жінкою та її дітьми Полон у квартирі: засудили лучанина, який знущався над жінкою та її дітьми
25 липень, 14:15
«Ваш родич в поліції»: трьох волинян кинули на 175 тисяч «Ваш родич в поліції»: трьох волинян кинули на 175 тисяч
24 липень, 18:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині педофіл вийшов з в'язниці і напав на дитину
Сьогодні, 16:20
 0
Дивовижний порятунок: на Волині з-під землі визволили цуценят. ВІДЕО
Сьогодні, 15:59
 0
ТОП-8 подій серпня у Луцьку. АНОНС
Сьогодні, 15:34
 0
Повідомили, хто виступить на гутірковій сцені Бандерштату. ПРОГРАМА
Сьогодні, 15:30
 0
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8