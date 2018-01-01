У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 14:56
У Ковелі, на вулиці Незалежності, маршрутка збила велосипедиста.
Про це повідомили на сторінці Ковель Онлайн, що у Facebook.
Зазначають, що аварія сталася поблизу Ковельської міської гімназії.
Проїзд поблизу – перекритий.
На місці події працює патрульна поліція.
Деталі – згодом.
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Про це повідомили на сторінці Ковель Онлайн, що у Facebook.
Зазначають, що аварія сталася поблизу Ковельської міської гімназії.
Проїзд поблизу – перекритий.
На місці події працює патрульна поліція.
Деталі – згодом.
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