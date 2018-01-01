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У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО

У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
У Ковелі, на вулиці Незалежності, маршрутка збила велосипедиста.

Про це повідомили на сторінці Ковель Онлайн, що у Facebook.

Зазначають, що аварія сталася поблизу Ковельської міської гімназії.

Проїзд поблизу – перекритий.

На місці події працює патрульна поліція.

Деталі – згодом.
У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Волинь, Ковель
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