У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО





Про це повідомили на сторінці Ковель Онлайн, що у Facebook.



Зазначають, що аварія сталася поблизу Ковельської міської гімназії.



Проїзд поблизу – перекритий.



На місці події працює патрульна поліція.



Деталі – згодом.



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