Волиняни приховують своє майно, щоб отримати соцдопомогу

Волиняни повертають до бюджету безпідставно отриману соціальну допомогу.Так, мешканка Володимир-Волинського, маючи у власності дві земельні ділянки та отримуючи дохід від здачі їх в оренду, приховала ці відомості при зверненні за призначенням допомоги малозабезпеченим сім'ям, - інформує прес-служба прокуратури області.Відтак, судом постановлено стягнути з неї майже 9 тис. грн. зайво виплаченої допомоги.А мешканка Ковеля приховала відомості про наявність у її власності двох квартир, що не надавало права на отримання соціальних виплат. За позовом прокурора відповідачкою до бюджету повернуто понад 5 тис. грн.Окрім того, відносно однієї особи, яка навмисно підробила документи про свій матеріальний стан, розпочато кримінальне провадження, яке скеровано до суду з обвинувальним актом.