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Волиняни приховують своє майно, щоб отримати соцдопомогу

Волиняни приховують своє майно, щоб отримати соцдопомогу
Волиняни повертають до бюджету безпідставно отриману соціальну допомогу.

Так, мешканка Володимир-Волинського, маючи у власності дві земельні ділянки та отримуючи дохід від здачі їх в оренду, приховала ці відомості при зверненні за призначенням допомоги малозабезпеченим сім'ям, - інформує прес-служба прокуратури області.

Відтак, судом постановлено стягнути з неї майже 9 тис. грн. зайво виплаченої допомоги.

А мешканка Ковеля приховала відомості про наявність у її власності двох квартир, що не надавало права на отримання соціальних виплат. За позовом прокурора відповідачкою до бюджету повернуто понад 5 тис. грн.

Окрім того, відносно однієї особи, яка навмисно підробила документи про свій матеріальний стан, розпочато кримінальне провадження, яке скеровано до суду з обвинувальним актом.




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Теги: соціальна допомога, виплата
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