Волиняни приховують своє майно, щоб отримати соцдопомогу
Сьогодні, 14:57
Волиняни повертають до бюджету безпідставно отриману соціальну допомогу.
Так, мешканка Володимир-Волинського, маючи у власності дві земельні ділянки та отримуючи дохід від здачі їх в оренду, приховала ці відомості при зверненні за призначенням допомоги малозабезпеченим сім'ям, - інформує прес-служба прокуратури області.
Відтак, судом постановлено стягнути з неї майже 9 тис. грн. зайво виплаченої допомоги.
А мешканка Ковеля приховала відомості про наявність у її власності двох квартир, що не надавало права на отримання соціальних виплат. За позовом прокурора відповідачкою до бюджету повернуто понад 5 тис. грн.
Окрім того, відносно однієї особи, яка навмисно підробила документи про свій матеріальний стан, розпочато кримінальне провадження, яке скеровано до суду з обвинувальним актом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, мешканка Володимир-Волинського, маючи у власності дві земельні ділянки та отримуючи дохід від здачі їх в оренду, приховала ці відомості при зверненні за призначенням допомоги малозабезпеченим сім'ям, - інформує прес-служба прокуратури області.
Відтак, судом постановлено стягнути з неї майже 9 тис. грн. зайво виплаченої допомоги.
А мешканка Ковеля приховала відомості про наявність у її власності двох квартир, що не надавало права на отримання соціальних виплат. За позовом прокурора відповідачкою до бюджету повернуто понад 5 тис. грн.
Окрім того, відносно однієї особи, яка навмисно підробила документи про свій матеріальний стан, розпочато кримінальне провадження, яке скеровано до суду з обвинувальним актом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
Волиняни приховують своє майно, щоб отримати соцдопомогу
Сьогодні, 14:57
У Ковелі маршрутка збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 14:56
На Волині банда шахраїв нелегально розмитнювала автівки
Сьогодні, 14:56