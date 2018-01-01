Повідомили, хто виступить на гутірковій сцені Бандерштату. ПРОГРАМА
Сьогодні, 15:30
В мережі оприлюднили повний перелік гостей, які виступлять на літературній та гутірковій сцені луцького фестивалю Бандерштат.
Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.
"Бандерштат – не лише музика, а й цікаві зустрічі з лідерами думок. Ось з ким зустрінемося на гутірковій та літературній сцені упродовж трьох фестивальних днів. Точний час виступів чекайте незабаром", - написали організатори.
Нагадаємо, нещодавно опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018». ФОТО
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Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.
"Бандерштат – не лише музика, а й цікаві зустрічі з лідерами думок. Ось з ким зустрінемося на гутірковій та літературній сцені упродовж трьох фестивальних днів. Точний час виступів чекайте незабаром", - написали організатори.
Нагадаємо, нещодавно опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018». ФОТО
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