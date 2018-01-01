Повідомили, хто виступить на гутірковій сцені Бандерштату. ПРОГРАМА





Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.



"Бандерштат – не лише музика, а й цікаві зустрічі з лідерами думок. Ось з ким зустрінемося на гутірковій та літературній сцені упродовж трьох фестивальних днів. Точний час виступів чекайте незабаром", - написали організатори.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В мережі оприлюднили повний перелік гостей, які виступлять на літературній та гутірковій сцені луцького фестивалю Бандерштат.Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook."Бандерштат – не лише музика, а й цікаві зустрічі з лідерами думок. Ось з ким зустрінемося на гутірковій та літературній сцені упродовж трьох фестивальних днів. Точний час виступів чекайте незабаром", - написали організатори.Нагадаємо, нещодавно опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018» . ФОТО

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