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Повідомили, хто виступить на гутірковій сцені Бандерштату. ПРОГРАМА

Повідомили, хто виступить на гутірковій сцені Бандерштату. ПРОГРАМА
В мережі оприлюднили повний перелік гостей, які виступлять на літературній та гутірковій сцені луцького фестивалю Бандерштат.

Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.

"Бандерштат – не лише музика, а й цікаві зустрічі з лідерами думок. Ось з ким зустрінемося на гутірковій та літературній сцені упродовж трьох фестивальних днів. Точний час виступів чекайте незабаром", - написали організатори.

Нагадаємо, нещодавно опублікували погодинну програму «Бандерштату 2018». ФОТО

Повідомили, хто виступить на гутірковій сцені Бандерштату. ПРОГРАМА

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Теги: Бандерштат, фестиваль, анонс
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