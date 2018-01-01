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ТОП-8 подій серпня у Луцьку. АНОНС

ТОП-8 подій серпня у Луцьку. АНОНС
Опублікували перелік подій в серпні, які відбудуться у Луцьку.

Про це повідомили у прес-службі Управління туризму та промоції міста Луцьк.

«Серпень у Луцьку насичений гарячими подіями, тому ми підготували для Вас ТОП-8 наймасштабніших заходів Луцька.

Зустрінемось на фестивалях!» - зазначають у дописі.

1. Фестиваль українського духу «Бандерштат»

Традиційно, у перші вихідні серпня, «Бандерштат» збирає шанувальників якісної музики, української культури та активного відпочинку. Кращі музичні гурти з України та з-за кордону, гутіркові та літературні сцени, спортивні розваги, ярмарки, смачна їжа, презентаціїі, дискусії ‒ саме такий формат відпочинку бандерштатівців.

Дата проведення: 3-5 серпня

Місце проведення: околиця Луцька (с. Рованці)
ТОП-8 подій серпня у Луцьку. АНОНС


2. Фестиваль документального кіно просто неба «Lampa.doc»

Протягом трьох днів на території Луцького замку просто неба транслюватимуть якісні фільми українського та польського виробництва. Обрані фільми є учасниками та переможцями національних і міжнародних кінофестивалів. Окрім кінопереглядів запланована денна освітня програма, що складатиметься з майстер-класів, лекцій та зустрічей з режисерами.

Дата проведення: 3-5 серпня

Місце проведення: Луцький замок
ТОП-8 подій серпня у Луцьку. АНОНС


3. Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня»

На вулицях древнього Луцька оживе історичне життя України через призму етнографічних майданчиків, де відбуватимуться майстер-класи, творчі лабораторії, ярмаркування, частування і, звичайно, яскраві виступи творчих колективів.

До участі запрошені фольклорні колективи від українських громад Польщі, Литви, Білорусі, Молдови, Естонії, Румунії та Франції, а також із майже всіх областей України та районів Волині.

Дата проведення: 9-13 серпня

Місце проведення: локації міста
ТОП-8 подій серпня у Луцьку. АНОНС


4. Міжнародний фестиваль каліграфії, шрифту і книги
«Простір літер»

Фестиваль включає в себе серію подій, пов'язаних з мистецтвом каліграфії, шрифтовим та книжковим дизайном. Доповіді та презентації, зустрічі та обговорення, розписи великих холстів, стін та інші каліграфічні експерименти, а ще ‒ жива музика, майстер-класи, виставки та ярмарок з сувенірною продукцією від різних виробників, ‒ це коротко про програму фестивалю.

Дата проведення: 18-19 серпня

Місце проведення: Луцький замок, локації міста

ТОП-8 подій серпня у Луцьку. АНОНС


5. Міжнародний фестиваль «Поліське літо з фольклором»

«Поліське літо з фольклором» ‒ це грандіозне свято танцю та пісні, на яке до Луцька приїздять колективи з різних куточків України та світу.

Цьогоріч на фестивалі будуть представлені колективи з Мексики, Індії, Єгипту, Італії, Туреччини та Литви. Окрім яскравих танців та співів у програмі: вечори відпочинку, колективні фотосесії, танцювальні майстер-класи.

Дата проведення: 22-25 серпня

Місце проведення: локації міста
ТОП-8 подій серпня у Луцьку. АНОНС


6. Заходи з нагоди Дня Незалежності України

З нагоди Дня Незалежності у Луцьку заплановано низку культурно-просвітницьких та патріотичних заходів, мистецьких виставок, екскурсій. Тож долучайтесь до святкування 27-ої річниці незалежності нашої країни!

Дата проведення: 24 серпня

Місце проведення: локації міста
ТОП-8 подій серпня у Луцьку. АНОНС

7. Міжнародна матчева зустріч стронгменів «Збірної України» проти «Збірної Європи»

Грандіозна спортивна подія збере у Луцьку потужних атлетів України та Європи, які вже давно стали відомими у всьому світі. Богатирі позмагаються у 6 вправах і визначать хто сильніший у запеклому протистоянні. Головним рефері турніру буде володар титулу Найсильніша людина планети, Заслужений майстер спорту України ‒ Василь Вірастюк.

Дата проведення: 24 серпня

Місце проведення: просп. Президента Грушевського (РЦ «Промінь»)
ТОП-8 подій серпня у Луцьку. АНОНС

8. Міжнародний джазовий фестиваль «Art Jazz Cooperation»

Цьогоріч організатори фестивалю підготували особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців. До створення надзвичайного музичного свята у Луцьку долучаються творці сучасного джазу з України, Польщі, Білорусі, Румунії, Вірменії, Туреччини, Куби та США. В рамках фестивалю також заплановано цікаві культурні ексклюзиви, майстер-класи від музикантів, художників і гончарів.

Дата проведення: 25-26 серпня

Місце проведення: Луцький замок
ТОП-8 подій серпня у Луцьку. АНОНС

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Теги: Луцьк, подія, фестиваль
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