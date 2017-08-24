Дивовижний порятунок: на Волині з-під землі визволили цуценят. ВІДЕО





25 липня у Нововолинську в районі колишнього ЖЕКу №1 перехожі почули скавуління цуценят, яке долинало із провалля під землею, - пише



Люди, не зволікаючи, повідомили рятувальників. Спільними зусиллями, завдяки кмітливим мешканцям та оперативним діям рятувальників, цуценят швидко звільнили.



З відеосюжету видно, що вони чудово себе почувають, грайливі і вдячні своїм визволителям.



Відео на своїй сторінці опублікував начальник пожежної частини у Нововолинську Руслан Безека.



Один із надзвичайників спустився у діру, заповнену водою, та дістав звідти двох маленьких собачат.



«Нічого екстраординарного, просто милі цуценята і живі», – прокоментував Руслан Безека.







Фото ілюстативне

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