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Дивовижний порятунок: на Волині з-під землі визволили цуценят. ВІДЕО

Дивовижний порятунок: на Волині з-під землі визволили цуценят. ВІДЕО
У Нововолинську з глибокої ями визволили цуценят.

25 липня у Нововолинську в районі колишнього ЖЕКу №1 перехожі почули скавуління цуценят, яке долинало із провалля під землею, - пише нововолинськ.com.ua.

Люди, не зволікаючи, повідомили рятувальників. Спільними зусиллями, завдяки кмітливим мешканцям та оперативним діям рятувальників, цуценят швидко звільнили.

З відеосюжету видно, що вони чудово себе почувають, грайливі і вдячні своїм визволителям.

Відео на своїй сторінці опублікував начальник пожежної частини у Нововолинську Руслан Безека.

Один із надзвичайників спустився у діру, заповнену водою, та дістав звідти двох маленьких собачат.

«Нічого екстраординарного, просто милі цуценята і живі», – прокоментував Руслан Безека.



Фото ілюстативне

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Теги: тварини, собаки, рятувальники
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