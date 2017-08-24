Дивовижний порятунок: на Волині з-під землі визволили цуценят. ВІДЕО
Сьогодні, 15:59
У Нововолинську з глибокої ями визволили цуценят.
25 липня у Нововолинську в районі колишнього ЖЕКу №1 перехожі почули скавуління цуценят, яке долинало із провалля під землею, - пише нововолинськ.com.ua.
Люди, не зволікаючи, повідомили рятувальників. Спільними зусиллями, завдяки кмітливим мешканцям та оперативним діям рятувальників, цуценят швидко звільнили.
З відеосюжету видно, що вони чудово себе почувають, грайливі і вдячні своїм визволителям.
Відео на своїй сторінці опублікував начальник пожежної частини у Нововолинську Руслан Безека.
Один із надзвичайників спустився у діру, заповнену водою, та дістав звідти двох маленьких собачат.
«Нічого екстраординарного, просто милі цуценята і живі», – прокоментував Руслан Безека.
Фото ілюстативне
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25 липня у Нововолинську в районі колишнього ЖЕКу №1 перехожі почули скавуління цуценят, яке долинало із провалля під землею, - пише нововолинськ.com.ua.
Люди, не зволікаючи, повідомили рятувальників. Спільними зусиллями, завдяки кмітливим мешканцям та оперативним діям рятувальників, цуценят швидко звільнили.
З відеосюжету видно, що вони чудово себе почувають, грайливі і вдячні своїм визволителям.
Відео на своїй сторінці опублікував начальник пожежної частини у Нововолинську Руслан Безека.
Один із надзвичайників спустився у діру, заповнену водою, та дістав звідти двох маленьких собачат.
«Нічого екстраординарного, просто милі цуценята і живі», – прокоментував Руслан Безека.
Фото ілюстативне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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