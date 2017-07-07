Чарівні світанки Хрінницького водосховища. ФОТО
Сьогодні, 17:03
Викладач СНУ імені Лесі Українки Іван Рудянин поділився неймовірними світлинами світанків водосховища у Хрінниках.
Про це пише «ВолиньUA».
В Україні є сотні мальовничих місць, де вони по особливому чарівні. Настільки, що в один із таких світанків ти, можеш, зрозуміти, що став щасливішим. Хоча б від того, що це побачив. Прекрасно коли, новий день починається на кордоні двох світів, що проходить по лінії горизонту води і неба. Коли небесна стихія і стихія води постає перед тобою у дивовижній красі у той час коли сходить сонце.
Вашій увазі світлини народження нового дня у Хрінницькому водосховищі, що на Рівненщині.
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Про це пише «ВолиньUA».
В Україні є сотні мальовничих місць, де вони по особливому чарівні. Настільки, що в один із таких світанків ти, можеш, зрозуміти, що став щасливішим. Хоча б від того, що це побачив. Прекрасно коли, новий день починається на кордоні двох світів, що проходить по лінії горизонту води і неба. Коли небесна стихія і стихія води постає перед тобою у дивовижній красі у той час коли сходить сонце.
Вашій увазі світлини народження нового дня у Хрінницькому водосховищі, що на Рівненщині.
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