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Чарівні світанки Хрінницького водосховища. ФОТО

Чарівні світанки Хрінницького водосховища. ФОТО
Викладач СНУ імені Лесі Українки Іван Рудянин поділився неймовірними світлинами світанків водосховища у Хрінниках.

Про це пише «ВолиньUA».

В Україні є сотні мальовничих місць, де вони по особливому чарівні. Настільки, що в один із таких світанків ти, можеш, зрозуміти, що став щасливішим. Хоча б від того, що це побачив. Прекрасно коли, новий день починається на кордоні двох світів, що проходить по лінії горизонту води і неба. Коли небесна стихія і стихія води постає перед тобою у дивовижній красі у той час коли сходить сонце.

Вашій увазі світлини народження нового дня у Хрінницькому водосховищі, що на Рівненщині.

Чарівні світанки Хрінницького водосховища. ФОТО
Чарівні світанки Хрінницького водосховища. ФОТО
Чарівні світанки Хрінницького водосховища. ФОТО
Чарівні світанки Хрінницького водосховища. ФОТО
Чарівні світанки Хрінницького водосховища. ФОТО
Чарівні світанки Хрінницького водосховища. ФОТО
Чарівні світанки Хрінницького водосховища. ФОТО
Чарівні світанки Хрінницького водосховища. ФОТО


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Теги: Хрінники, водосховище
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