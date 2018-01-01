Наслідки негоди місячної давності у Луцьку досі не усунули. ВІДЕО





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У Луцьку не прибрали до кінця наслідків зливи, яка була ще місяць тому.



Вирване вітром дерево і змита дощем бруківка так і лежать просто неба, розповіли лучани.



«Воно мусить трохи всістися, щоб знову не просідати. Думаю, що з понеділка почнуться роботи з вкладання бруківки», - розповів про розмиту бруківку директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.



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Фото ілюстативне

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