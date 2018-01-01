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Наслідки негоди місячної давності у Луцьку досі не усунули. ВІДЕО

Наслідки негоди місячної давності у Луцьку досі не усунули. ВІДЕО
Наслідки негоди, яка вирувала у Луцьку в червні, досі не прибрали.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

У Луцьку не прибрали до кінця наслідків зливи, яка була ще місяць тому.

Вирване вітром дерево і змита дощем бруківка так і лежать просто неба, розповіли лучани.

«Воно мусить трохи всістися, щоб знову не просідати. Думаю, що з понеділка почнуться роботи з вкладання бруківки», - розповів про розмиту бруківку директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.

Більше - сюжеті.



Фото ілюстативне

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Теги: негода, дощ, злива
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