Наслідки негоди місячної давності у Луцьку досі не усунули. ВІДЕО
Сьогодні, 16:53
Наслідки негоди, яка вирувала у Луцьку в червні, досі не прибрали.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
У Луцьку не прибрали до кінця наслідків зливи, яка була ще місяць тому.
Вирване вітром дерево і змита дощем бруківка так і лежать просто неба, розповіли лучани.
«Воно мусить трохи всістися, щоб знову не просідати. Думаю, що з понеділка почнуться роботи з вкладання бруківки», - розповів про розмиту бруківку директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
Більше - сюжеті.
Фото ілюстативне
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
У Луцьку не прибрали до кінця наслідків зливи, яка була ще місяць тому.
Вирване вітром дерево і змита дощем бруківка так і лежать просто неба, розповіли лучани.
«Воно мусить трохи всістися, щоб знову не просідати. Думаю, що з понеділка почнуться роботи з вкладання бруківки», - розповів про розмиту бруківку директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
Більше - сюжеті.
Фото ілюстативне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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