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Луцькі прикордонники затримали Mercedes, який перевозив контрабанду

Луцькі прикордонники затримали Mercedes, який перевозив контрабанду
Спробі контрабанді тютюнових виробів через українсько-білоруський кордон завадили військовослужбовці Луцького загону.

Так, у мікроавтобусі Mercedes польської реєстрації, що прибув у пункт пропуску «Городище», прикордонники виявили 2,6 тисячі пачок сигарет, - інформує Держприкордонслужба України.

Перевезти тютюнові вироби українець намагався в подвійному днищі та під обшивкою стелі транспортного засобу.

Знайдені контрабандні сигарети та мікроавтобус вартістю майже 260 тисяч гривень вилучено встановленим порядком для прийняття подальшого правового рішення.

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Теги: контрабанда, сигарети, авто
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