Луцькі прикордонники затримали Mercedes, який перевозив контрабанду





Так, у мікроавтобусі Mercedes польської реєстрації, що прибув у пункт пропуску «Городище», прикордонники виявили 2,6 тисячі пачок сигарет, - інформує Держприкордонслужба України.



Перевезти тютюнові вироби українець намагався в подвійному днищі та під обшивкою стелі транспортного засобу.



Знайдені контрабандні сигарети та мікроавтобус вартістю майже 260 тисяч гривень вилучено встановленим порядком для прийняття подальшого правового рішення.

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