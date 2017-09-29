Забужко, Жадан і Андрухович: у Луцьку говорили про український постмодернізм

У Луцьку, в книгарні «Є» відбувся захід в рамках проекту «Мистецтво після зламу: 1918-2018».Про це повідомили у прес-службі мистецького об’єднання «Стендаль».Захід провели 25 липня.Другу лекцію проекту прочитала– кандидат філологічних наук, доцент, викладачка факультету філології та журналістики СНУ імені Лесі Українки.На початку заходу лектор зосередила увагу на витоках постмодернізму та його ключових ознаках.«Найважливіша теза для постмодерністів: «Світ – це текст». Стираються межі між реальністю і текстом. Існує один величезний текст, в якому є весь світ».Друга ознака літератури постмодернізму – це смерть автора. Лілія Лавринович стверджує: «Постмодерністський автор втрачає свою владу і перестає бути авторитетом з великої літери». Велика роль надається читачу, який повинен сам відповісти на поставлені автором питання.Третю ознаку постмодернізму лектор вбачає у грі: «Постмодерністська література – це гра. Все вже було сказано раніше. Єдине, що залишається, – грати з текстом».Окреслила пані Лілія постмодернізм у архітекторі, живописі та музиці. А далі – перейшла до літератури. Зародження українського літературного постмодернізму Лілія Лавринович вбачає в химерній прозі.Наступним важливим етапом у формуванні постмодернізму стали літературні угрупування: БуБаБу, ЛуГоСад, Нова дегенерація та інші. До канону українського постмодернізму лекторка зараховує «найпостмодернішого з постмодерністів», «наймодернішу постмодерністку» –та«Загалом український постмодернізм – потужне явище. Але зараз у літературі почалися зовсім інші процеси, які можна назвати терміном Люка Тернера – «метамодернізм», – в кінці зазначає Лілія Лавринович.Наступна лекція проекту – «Українська драматургія сьогодні: на початку і наприкінці часів» – відбудеться 28 серпня. Лектор:– кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри словесних дисциплін Луцького педагогічного коледжу.