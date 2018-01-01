вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Колишній волинський посадовець оригінально відгуляв річницю весілля

Колишній волинський посадовець оригінально відгуляв річницю весілля
Колишній голова Ковельської районної ради Ігор Верчук разом зі своєю дружиною Світланою у річницю весілля подорожували Шацькими озерами на велосипедах.

Про це екс-посадовець розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Для мене всі п'ять озер (Світязь, Соминець, Карасинець, Люцимир, Чорне) знайомі з дитинства, але тепер, поглядом доволі зрілого чоловіка, ніби заново відкрив чарівність і красу Поліського краю. Маємо неоціненний та недооцінений скарб. Хоча, якщо зважити на те, що з нами мандрувало сімейство із Вірменії, котрі замість відпочинку на Середземномор'ї обрали Світязь, то сумнів щодо недооціненості є сумнівним. Задоволення оримали на повну. Дякую Володимиру Кубаю за враження та його любов до рідного краю!» - йдеться у повідомленні.

Дружина Світлана також була у захваті від мандрівки.

«Дякую усім друзям, знайомим, колегам за привітання з нагоди нашого з Ігором одруження. Минулого року це були байдарки, а цьогоріч вирішили спробувати себе ще й у такому випробуванні. Мені було нелегко, бо їхали польовими дорогами, лісовими стежками, ожиновими хащами, піщаними ділянками.... Було і падіння, коли в кращих жіночих традиціях гальмуєш не заднім колесом, а переднім , летиш «щучкою» через руль коника-велосипеда. Благо, що в запашну розкіш польових трав. Враження неймовірні від краси нашого краю», - написала вона.

Колишній волинський посадовець оригінально відгуляв річницю весілля
Колишній волинський посадовець оригінально відгуляв річницю весілля
Колишній волинський посадовець оригінально відгуляв річницю весілля

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: весілля, Шацькі озера
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Забужко, Жадан і Андрухович: у Луцьку говорили про український постмодернізм
Сьогодні, 21:01
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 27 липня
Сьогодні, 20:00
Колишній волинський посадовець оригінально відгуляв річницю весілля
Сьогодні, 19:46
На Волині дощі та зливи заважають продовжити жнива
Сьогодні, 19:19
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 липня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На Шацьких озерах «неадекват» встромив ніж собі у живіт На Шацьких озерах «неадекват» встромив ніж собі у живіт
23 липень, 16:43
Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з одруженням Луцькі муніципали зворушливо привітали колегу з одруженням
23 липень, 08:05
Чи можна недорого відпочити на Шацьких озерах. ВІДЕО Чи можна недорого відпочити на Шацьких озерах. ВІДЕО
21 липень, 13:50
Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО Пернаті туристи Шацьких озер. ФОТО
21 липень, 13:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині лікарі попереджають про загрозу гепатиту
Сьогодні, 21:10
 0
Забужко, Жадан і Андрухович: у Луцьку говорили про український постмодернізм
Сьогодні, 21:01
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 27 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Колишній волинський посадовець оригінально відгуляв річницю весілля
Сьогодні, 19:46
 0
На Волині дощі та зливи заважають продовжити жнива
Сьогодні, 19:19
 0
Медіа
відео
1/8