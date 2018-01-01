Колишній волинський посадовець оригінально відгуляв річницю весілля

Колишній голова Ковельської районної радиразом зі своєю дружиноюу річницю весілля подорожували Шацькими озерами на велосипедах.Про це екс-посадовець розповів на своїй сторінці у Facebook.«Для мене всі п'ять озер (Світязь, Соминець, Карасинець, Люцимир, Чорне) знайомі з дитинства, але тепер, поглядом доволі зрілого чоловіка, ніби заново відкрив чарівність і красу Поліського краю. Маємо неоціненний та недооцінений скарб. Хоча, якщо зважити на те, що з нами мандрувало сімейство із Вірменії, котрі замість відпочинку на Середземномор'ї обрали Світязь, то сумнів щодо недооціненості є сумнівним. Задоволення оримали на повну. Дякую Володимиру Кубаю за враження та його любов до рідного краю!» - йдеться у повідомленні.Дружина Світлана також була у захваті від мандрівки.«Дякую усім друзям, знайомим, колегам за привітання з нагоди нашого з Ігором одруження. Минулого року це були байдарки, а цьогоріч вирішили спробувати себе ще й у такому випробуванні. Мені було нелегко, бо їхали польовими дорогами, лісовими стежками, ожиновими хащами, піщаними ділянками.... Було і падіння, коли в кращих жіночих традиціях гальмуєш не заднім колесом, а переднім , летиш «щучкою» через руль коника-велосипеда. Благо, що в запашну розкіш польових трав. Враження неймовірні від краси нашого краю», - написала вона.